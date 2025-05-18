سياسة | دولي | الولايات المتحدة

تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا 

18 - مايو - 2025

الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

واشنطن: تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنوع “عدواني” من سرطان البروستاتا وهو بصدد درس خياراته العلاجية، وفق بيان أصدره مكتبه الأحد.

وجاء في البيان أن الديمقراطي البالغ 82 عاما تم الجمعة “تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا”، مشيرا إلى تمدّد المرض إلى العظام.

ولفت البيان إلى أن “هذا النوع من السرطانات وعلى الرغم من كونه أكثر عدوانية، يبدو حساسا للهرمونات ما يتيح إدارة فاعلة” للمرض.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السابق يدرس وعائلته “خيارات العلاج مع الأطباء”.

وسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعا لدى الرجال ويمثل 15% من مجموع السرطانات التي تصيبهم.

