تشريعيات فرنسا: هزيمة مائير حبيب “صوت نتنياهو” في البرلمان الفرنسي- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

علاوة على المفاجأة الرئيسية التي حقّقتها “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار بتصدره لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، شهد هذا الاستحقاق مفاجآت ثانوية ذات رمزية، بما في ذلك خسارة النائب البرلماني الفرنسي- الإسرائيلي المثير للجدل مائير حبيب، الذي برز في الأشهر للدفاع بشكل هيستيري عن إسرائيل ومهاجمة كلّ المنددين بالحرب على غزة.

Chers amis, C’est avec une profonde émotion et une grande fierté que je vous annonce ma victoire comme députée de la 8e circonscription des Français de l’étranger. Avec 52,7% des voix, cette élection constitue la continuité d’un parcours fait d’engagement, d’authenticité et de… pic.twitter.com/AZyR81KY7I — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) July 7, 2024

مائير حبيب، المنتمي لحزب “الجمهوريون” اليميني المحافظ، خسر مقعده البرلماني في الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج والتي تضم إسرائيل، الذي يتولاه منذ عام 2013، أمام كارولين يادان، مرشحة معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذه الدائرة التي تضم إيطاليا ومالطا وسان مارينو والفاتيكان وقبرص واليونان وتركيا وإسرائيل.

ومع ذلك، حصد مائير حبيب، الصديق المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعيش تحت حماية الشرطة، حوالي 79% من الأصوات في مكتب تل أبيب، وحوالي 83% في مكتب القدس.

وكان مائير حبيب، الذي يصفه البعض بأنه “صوت إسرائيل، لاسيما رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو”، في الجمعية الوطنية الفرنسية، كان قد أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم سرطان.

وقال حبيب، وهو سياسي ورجل أعمال فرنسي- إسرائيلي، في مقابلة مع إذاعة محلية، “السكان الفلسطينيون سرطان (…) لكن إسرائيل تعرف ما يجب عليها فعله للتخلص منهم إذا سمحنا لها بالعمل […] إسرائيل موحدة اليوم […] لا يوجد شيء في غزة…”.

Meyer Habib qui siège à l'Assemblée nationale est également le factotum de Netanyahu. Entre deux éructations faisant l'apologie de crimes de guerre au parlement français, notre député multitâche file en Israël, où il sert aussi d'interprète au meurtrier de masse Netanyahu. pic.twitter.com/QTxthqHAz1 — Oumma.com (@oumma) December 22, 2023

وأثارت هذه التصريحات حفيظة الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ندد النائب البرلماني اليساري دافيد غيرو بإفلات زميله اليميني المتواصل من العقاب. وتساءل البعض متى سيتحرك القضاء في فرنسا ضد هذا النائب، الذي يحرض على جرائم الحرب والعنصرية والتمييز.

وقبل ذلك، طالبَ 39 نائباً يسارياً في البرلمان الفرنسي، في رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، برفع الحصانة البرلمانية عن مائير حبيب، وذلك على خلفية تصريحات تحت قبة البرلمان حول غزة.