تشريعيات فرنسا: وزراء في خطر وآخرون يتجهون للاحتفاظ بمقاعدهم

باريس- ‘‘القدس العربي’’:

يواجه وزراء في الحكومة الفرنسية الحالية، خطر التعرض للهزيمة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الحاسمة التي من المتوقع، وفق استطلاعات الرأي، أن تسفر عن ظهور حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف كقوة سياسية مهيمنة، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يحصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

فعلى غرار رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي يبدو شبه ضامن للاحتفاظ بمقعده البرلماني في مواجهة مرشح ‘‘الجبهة الشعبية الجديدة’’ التي شكّلتها أحزاب اليسار، يتجه عدد آخر من الوزراء في حكومته، في مقدمتهم وزير الداخلية جيرار دارمانان للاحتفاظ بمقاعدهم البرلمانية مستفيدين من الانسحابات التي قام بها مرشحون يساريون لسدّ الطريق أمام مرشحي اليمين المتطرف.

🗳️ Résultats | 1er tour – 10ème circonscription du Nord • Gérald Darmanin (ENS-sortant) 36,03%

• Bastien Verbrugghe (RN) 34,31%

• Leslie Mortreux (NFP) 24,82%#Législatives2024 pic.twitter.com/w0WIR86njT — Législatives 2024 (@Legislatives24) July 1, 2024

في المقابل يجد ستانيسلاس غيريني، وزير التحول والوظيفة العمومية، نفسه في خطر بعد أن حلّ ثانياً في الجولة الأولى خلف مرشح ‘‘الجبهة الشعبية الجديدة’’ لأحزاب اليسار.

وكذلك الحال بالنسبة لكاتبة الدولة المنتدبة لدى وزير الزراعة، أنييس بانييه رونشر، التي تواجه مرشح حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، في منطقة با دو كاليه.

Prendre le temps pour vous rencontrer et échanger, ici dans la 3ème circonscription de Paris. Plus que 8 jours, on ne lâche rien ! 💪 pic.twitter.com/RnO8u9rcUi — Stanislas Guerini (@StanGuerini) June 22, 2024

يواجه أوليفييه مارليكس، رئيس الكتلة البرلمانية المنتهية ولايتها لحزب ‘‘الجمهوريين’’ اليميني المحافظ، خطر خسارة مقعده البرلماني، في مواجهة مرشح حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، أوليفييه دوبوا، الذي تقدم عليه في الجولة الأولى بـ38% مقابل حوالي 26%.

وتقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ‘‘الجمهوريين’’ بفارق 153 صوتا فقط عن مرشح ‘‘الجبهة الشعبية الجديدة’’ لليسار. ورغم هذه الفجوة البسيطة، انسحبت المرشحة الاشتراكية نادية فافيريس لصالح مرشح اليمين المحافظ لقطع الطريق أمام مرشح اليمين المتطرف.

ويتجه الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند إلى دخول الجمعية الوطنية بأريحية ما لم تحصل مفاجئة من العيار الثقيل. حيث يخوض معركة ثلاثية ضد مرشحي حزب ‘‘التجمع الوطني’’ اليميني المتطرف، وحزب ‘‘الجمهوريين’’ اليميني المحافظ المنتهية ولايته المدعوم من المعسكر الرئاسي.

ويبدو أن نتائج الجولة الأولى. وقد حصل الرئيس السابق على 37.63% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 30.89% لمرشحة اليمين المتطرف مايتي بوجي، و28.64% لفرانسيس دوبوا مرشح اليميني المحافظ.

من جانبها، تجد رئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن نفسها مهددة بالهزيمة أمام مرشحة حزب ‘‘التجمع الوطني’’ على الرغم من انسحاب مرشح ‘‘الجبهة الشعبية الجديدة’’ لليسار الذي حل ثالثا بفارق ضئيل عنها لصالحها.