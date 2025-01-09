تشريفات في قصر بعبدا لاستقبال الرئيس اللبناني واحتفالات في بلدته العيشية- (صور)

بيروت- “القدس العربي”:

اكتملت التحضيرات في قصر بعبدا لاستقبال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بعد طول انتظار، العماد جوزيف عون، بعدما أقسم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وألقى خطاب القسَم.

وسيُقام احتفال عند مدخل القصر الجمهوري بعد قدومه من ساحة النجمة بموكب رسمي حيث تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، ويحيّي العلم اللبناني، ويُرُفِع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس. بعدها يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري. وتطلق المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيباً بالرئيس، بينما تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها.

بعد ذلك، يصافح الرئيس المنتخب المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمديرين العامين في الرئاسة وقائد لواء الحرس الجمهوري. ثم ينتقل إلى صالون السفراء وسط صفين من رماحة الحرس الجمهوري، حيث التقطت له الصور الرسمية على كرسي الرئاسة، لينتقل بعدها إلى مكتبه حيث تسلم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الأكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الأرز الوطني، وتلتقط له الصور مرتدياً الوشاح ومتقلداً القلادة.

وفي العيشية البلدة الجنوبية مسقط رأس جوزيف عون أقيم احتفال شعبي ورفع أبناء البلدة صور الرئيس المنتخب والأعلام اللبنانية احتفاء بفوزه بالرئاسة.