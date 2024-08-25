تشكيلة متوازنة لقطر لمواجهة الإمارات وكوريا الشمالية بتصفيات كأس العالم- (تدوينة)

اختار الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم الأحد 26 لاعبا لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي عن التشكيلة المستدعاة، والتي ضمت ثمانية لاعبين من الدحيل متصدر ترتيب دوري نجوم قطر، ومثلهم من منافسه السد.

📋 قـائـمـتـنـا الـمـسـتـدعـاة 🇶🇦 لمباراتي الإمارات و كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 🏆.#العنابي#رحلتنا_إلى2026 pic.twitter.com/GnPWGm2gJM — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) August 25, 2024

ويلعب المنتخب القطري أمام الإمارات وكوريا الشمالية في الخامس والعاشر من سبتمبر/ أيلول القادم.

ويسعى منتخب قطر إلى تخطي التصفيات والتأهل لكأس العالم بعد ظهور مخيب في كأس العالم 2022 التي أقيمت على أرضه.

وتضم المجموعة الأولى من الدور الثالث بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026 التي ستقام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أيضا منتخبات إيران وأوزبكستان وقرغيزستان.

ويصعد أول منتخبين في كل مجموعة بعد نهاية الدور الثالث مباشرة إلى كأس العالم.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراس المرمى: سعد الشيب وصلاح زكريا ومحمد البكري ومشعل برشم.

المدافعون: بسام الراوي وبيدرو ميجيل وعبد الله اليزيدي ولوكاس مينديز ومحمد عياش وهمام الأمين وكريم بوضياف.

لاعبو الوسط: إبراهيم الحسن وأحمد فتحي وجاسم جابر وسلطان البريك وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبد الرحمن مصطفى وعبد العزيز حاتم ومحمد وعد.

المهاجمون: إسماعيل محمد وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف والمعز علي وتميم منصور ويوسف عبد الرزاق.

(رويترز)