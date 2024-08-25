رياضة | تقارير رياضية

تشكيلة متوازنة لقطر لمواجهة الإمارات وكوريا الشمالية بتصفيات كأس العالم- (تدوينة)

منذ ساعتين

منتخب قطر - الصورة من حساب الاتحاد القطري لكرة القدم بتويتر

حجم الخط
0

اختار الإسباني ماركيز لوبيز مدرب منتخب قطر لكرة القدم الأحد 26 لاعبا لمواجهتي الإمارات وكوريا الشمالية في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي عن التشكيلة المستدعاة، والتي ضمت ثمانية لاعبين من الدحيل متصدر ترتيب دوري نجوم قطر، ومثلهم من منافسه السد.

ويلعب المنتخب القطري أمام الإمارات وكوريا الشمالية في الخامس والعاشر من سبتمبر/ أيلول القادم.

ويسعى منتخب قطر إلى تخطي التصفيات والتأهل لكأس العالم بعد ظهور مخيب في كأس العالم 2022 التي أقيمت على أرضه.

وتضم المجموعة الأولى من الدور الثالث بتصفيات آسيا لكأس العالم 2026 التي ستقام الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أيضا منتخبات إيران وأوزبكستان وقرغيزستان.

ويصعد أول منتخبين في كل مجموعة بعد نهاية الدور الثالث مباشرة إلى كأس العالم.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراس المرمى: سعد الشيب وصلاح زكريا ومحمد البكري ومشعل برشم.

المدافعون: بسام الراوي وبيدرو ميجيل وعبد الله اليزيدي ولوكاس مينديز ومحمد عياش وهمام الأمين وكريم بوضياف.

لاعبو الوسط: إبراهيم الحسن وأحمد فتحي وجاسم جابر وسلطان البريك وطارق سلمان وعاصم مادبو وعبد الرحمن مصطفى وعبد العزيز حاتم ومحمد وعد.

المهاجمون: إسماعيل محمد وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف والمعز علي وتميم منصور ويوسف عبد الرزاق.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منتخب مصر يستدعي صلاح لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو- (تدوينة)
27 - مايو - 2024
المعز علي يقود قطر لعبور عقبة الكويت في تصفيات المونديال
26 - مارس - 2024
مانشيني يعلن قائمة المنتخب السعودي لمواجهتي طاجيكستان ضمن تصفيات كأس العالم
14 - مارس - 2024
مدرب منتخب مصر يشيد بلاعبيه بعد صدارة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026
19 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية