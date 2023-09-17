تشكيلة نادٍ رياضي في الأردن من عشيرة واحدة- (صورة)

“القدس العربي”: شهدت تشكيلة “نادي كفرسوم” لكرة القدم والناشط في دوري الدرجة الأولى في الأردن، تواجدا شبه كامل لأبناء عشيرة عبيدات.

وضمت تشكيلة الفريق في مباراته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، ضمن دوري الدرجة الأولى والتي انتهت بفوزه على “فريق عالية” بنتيجة 1/0، 10 لاعبين في التشكيلة الأساسية من عشيرة عبيدات، بالإضافة إلى أن المدير الفني للفريق من أبناء العشيرة ذاتها.

ومازح ناشطون إدارة النادي مطالبين منهم باستبدال المدير الرياضي للفريق محمد أبو علوش بأحد أبناء عشيرة عبيدات.

وتعتبر عشيرة عبيدات من أكبر عشائر منطقة الكفارات، التابع إداريا إلى محافظة إربد، شمالي العاصمة الأردنية عمان، ويقطنون بشكل رئيسي في مناطق كفر سوم ويبلا وحبراص.