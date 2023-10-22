تشكيليون لبنانيون وفلسطينيون في حديقة قصر الأونيسكو: تحية ودعماً بالألوان لفلسطين

بيروت – «القدس العربي»: توافد عشرات الفنانين التشكيليين اللبنانيين والفلسطينيين إلى حديقة قصر الأونيسكو في بيروت للمشاركة في “سمبوزيوم دعم فلسطين”، بدعوة من منتدى الفن التشكيلي وبرعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.

فبدءاً الفنانات والفنانون من مختلف الأعمار بالتقاطر إلى المكان، منهم من افترش الأرض وراح يُنجز مشروعه، وبعضهم استعان ب “باليت” وفرتها وزارة الثقافة للجميع. حضرت فلسطين بكوفيتها، وشعاراتها، وجراحها، وصمودها، وعِزِّة غزّة وبسالتها وبكافة الألوان.

مجموعتان تميزتا ولفتتا النظر في هذه المشاركة. الأولى تشكّلت من أطفال، جميعهم لفّ عنقه بالشال الفلسطيني، وزنّروا جباههم بشريط علم فلسطين وكلمة راجعين. اختاروا درجاً مستديراً وزينوه بعشرات الصور التي تحكي عذابات الأطفال وصمودهم في الآن نفسه. وأخرى عن الدمار الذي الحقته ألة القتل الصهيونية بمباني غزة. والمجموعة الثانية تشكلت من شابات يرتدين الأسود وعلى صدورهن كلمة فلسطين، وبالتأكيد إعتلت الكوفية رؤوسهن جميعاً.

بالعودة إلى المجموعة الأولى تبين أنهم تلامذة مدرسة الشهيد الطيار زهير شحادة الرسمية في عين بوسوار. إنهمكت مديرة المدرسة بترتيب المكان، وتنسيق كلمة فلسطين بالأنكليزية حرفاً بعد حرف، وبالأعلام والشموع، وتوزيع التلامذة كل في مكانه. كان مميزاً أن هؤلاء التلامذة إختاروا صورة لطفلة تحتضن قطتها، وأخرى لوعد التميمي حين كانت طفلة تصرخ بوجه الجندي الصهيوني، ويد تحمل خبزاً وفيها جراح.

مع مديرة المدرسة بتول جزيني عدنا إلى سيرة الشهيد الطيار زهير شحادة، الذي اعتقل سنة 1983 في انصار على يد قوات الإحتلال. وفي المعتقل ومع ندرة الأدوات والمواد صمم طائرة ونفّذها، وأدهش آسريه حين رؤوها تُحلّق فوق خيام المعتقل. استشهد الطيار المهندس زهير شحادة سنة 1986 في عملية كبيرة قُتل فيها الكثير من جنود العدو نفّذها في دير إنطار.

وعندما نسأل لماذا تظهرون مع التلامذة بكامل الزي الفلسطيني تقول: نحن نعيش ما يعيشون، ولا بد لحالهم الحاضرة أن تنعكس علينا. نرغب بأن يعيش تلامذتنا هذه الروح الوطنية من صغرهم، ففلسطين قضية أمة وشعب معاً.

وللتعرّف إلى الشابات اللواتي إرتدين الأسود وانغمسن بالرسم اخبرنا اسامة زيدان أنهن من اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين- اقليم لبنان. وقال: نشارك في هذا التجمّع اللبناني الفلسطيني لدعم صمود أهل غزّة، وغالبية الفنانات المشاركات من مخيمي عين الحلوة والمية ومية.

وترى نادرة حمادة أنّ مشاركتها في السمبوزيوم تتيح لها من خلال الفن التعبير عن مآسي الشعب الفلسطيني التي لا تنتهي. وهكذا أيضاً تقول سهام شبايطا برغبتها ب”التعبير عن مأساة شعبي إما عبر الجمال أو عبر المعاناة. ما أرسمه اليوم يُعبّر عن الواقع. وبالتأكيد تنبعث الحياة من بين الركام” .

وجدت الفنانة اللبنانية ليلى حمادة في اجواء السمبوزيوم ما يحفّز للتعبير عن وجع الأمة وهو فلسطين. مخيلتي تحملني نحو المسجد الأقصى لرسمه برمزية والإكثار من اللونين الأحمر الذي يمثّل الدم، والأبيض الذي يمثّل الحرية، وبالطبع نفحة الأمل ضرورية. وتخلص للقول: الأطفال هم الأكثر وحياً لأي موضوع، فنحن في الدوّامة نفسها من أطفال قانا إلى أطفال غزّة.

أنجزت نور عنداري بالأسود والأبيض والرمادي بينهما، لوحة تمثّل الدمار الذي حلّ بأبنية غزة. سألناها لماذا؟ فقالت: اللونان الرمادي والأسود غلبا على غزة منذ اسبوعين، سأعمل لإضافة لون “الأوكر” كي تستمر لوحتي في محاكاتها للواقع. وقد أضيف الأحمر الداكن كرمز للدم الذي سال ويسيل في غزة.

تأثّرت الفنانة مهى أبو شقرا كما جميع البشر بالأطفال الذين شكلوا الهدف لطائرات الصهاينة. وقالت: بحالات الوجع يذهب عالبية الفنانين إلى الطفولة، التي تتيح التعبير بحرية وسلاسة وقوة أيضاً. أخرجت الطفل الذي بداخلي ورسمت لوحتي وفيها الكثير من الوجع. فقد عشت الحرب وذاكرتي موجوعة، لكننا سنبقى محكومين بالأمل و”مكفيين”.

عندما رمى الفنان وليد العنداري اللون الأحمر القاني على الكانفاس لم نكن نعلم ماذا سيقول لاحقاً. بعد وقت عدنا لنجده وقد ضمّن حوالى ثلثيها خطوطاً سوداء وأخرى بيضاء، مع ضربات خضراء. ليس هذا وحسب بل قطع اللوحة بخطوط متساوية أفقية لماذا؟ قال: سأكتب عليها وعداً مني للشعب الفلسطيني بإقامة وطن له في بريطانيا. وسأطلب رأي الإنكليز فهل يرضون؟ لقد أغاظني رئيس وزرائهم حين قال في زيارته للكيان أن اسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق. وتناسى عشرات الأطفال الذي قضوا نحبهم وهو ينام على ارض فلسطين.

عندما حضر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أضاء الشموع على ارواح شهداء غزة، وشاهد عرضاً فنياً لتلامذة مدرسة الشهيد الطيار زهير شحادة. وشارك في قسم الوفاء لغزة الذي قدّمه الطفل حسن كركي. وختم الوزير المرتضى بالتعبير عن الإعتزاز بغزّة التي “تذود عن كل الإنسانية، وتواجه غطرسة كل هذا العالم الكاذب والمنافق”. وجال على المعرض وتحادث مع الفنانات والفنانين.