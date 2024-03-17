تشكيل الحكومة الفلسطينية والجدل حولها

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أيام، الدكتور محمد مصطفى السقاريني بتشكيل الحكومة الفلسطينية رقم 19، بعد ثلاثة أسابيع من استقالة رئيس الحكومة السابق محمد اشتية.

واضح أن الهدف الرئيسي للحكومة الفلسطينية جارية التشكيل هو التعامل مع التداعيات السياسية الداخلية والخارجية للحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وقد أشار نص التكليف إلى أن أهداف الحكومة تشمل تنسيق جهود إعمار قطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومواصلة الإصلاح بما يفضي إلى نظام قائم على الحوكمة والشفافية ويكافح الفساد، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس (وغزة طبعا).

بعد استقالة الحكومة بأيام جرى لقاء في موسكو ضم حركتي «فتح» و«حماس» وباقي الحركات والأحزاب الفلسطينية، ووجهت بقية الفصائل خلاله رسالة طالبت فيها الحركتين الفلسطينيتين الكبريين بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» وإعلان حراك وطني في كل الساحات «لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي».

حسب تصريح لوزير الخارجية الفلسطيني السابق رياض المالكي أطلق بعد أيام من انتهاء اجتماع موسكو أن ما تم تحقيقه في اللقاء كان «في غاية الأهمية» كونه «ذلل المشكلة الأساسية التي واجهت الفلسطينيين في محادثات سابقة» مؤكدا أن جميع المشاركين في الاجتماع الآنف أقروا بأن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وأن العمل جار على تشكيل «حكومة تكنوقراط».

علقت حركة «حماس» (في اليوم نفسه لتصريح المالكي) بلسان القيادي موسى أبو مرزوق بالقول إن اجتماع الفصائل أكد أن منظمة التحرير هي «الممثل الشرعي للفلسطينيين» لكن أبو مرزوق أضاف أن هناك «فجوات قابلة للتسوية مع الفصائل» حول «تشكيل حكومة موحدة».

يدلّ اختيار مصطفى، بداية، على الاتفاق المعلن بين الحركتين على «تمثيلية منظمة التحرير» فالتكليف تم من رئيس السلطة الوطنية، الذي هو رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أيضا، ومصطفى هو عضو في اللجنة التنفيذية بصفة «مستقلّ» أي أنه ليس منتميا تنظيميا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح».

يلتزم تكليف مصطفى بما أشارت إليه تصريحات المالكي حول الاتفاق على «تشكيل حكومة تكنوقراط» فالرجل أكاديمي حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن في أمريكا، وكان قد عيّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد عدوان عام 2014 الإسرائيلي على القطاع، ورأس عدة مناصب مهمة بينها رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما أنه واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين.

رغم أن الحكومة لم تتشكل بعد فإن ما حصل بعد إعلان تكليف مصطفى يشير، على الأقل، إلى وجود «فجوات» بين استنتاجات حركتي «فتح» و«حماس» من اجتماعات موسكو، فالأولى خلصت كما تشير التصريحات إلى أن الاتفاق كان على تشكيل «حكومة تكنوقراط» فيما تحدث مسؤولو الثانية عن «حكومة موحدة».

بعد إعلان تكليف مصطفى أصدرت «حماس» مضافا إليها «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«المبادرة الوطنية» بيانا ترى أن تشكيل الحكومة تم «من دون توافق وطني» وأن الشعب الفلسطيني في لحظته التاريخية الفارقة الحالية «أحوج ما يكون لتشكيل قيادة وطنية موحدة تحضر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني».

أطلقت «فتح» إثر ذلك بيانا قاسيا يردّ على اتهام «حماس» رئيسها بالانفراد والتقسيم بالقول إن قرار «حماس» بالقيام «بمغامرة السابع من أكتوبر الماضي» كان من دون مشاورة القيادة الفلسطينية، وبأن «حماس» تسببت «في وقوع نكبة أكبر من نكبة عام 1948».

تعكس معركة البيانات بين «فتح» و«حماس» مظهرا واحدا من أزمة المشروع الوطني الفلسطيني برمّته التي فجّرتها مفاعيل الحرب الإسرائيلية والتغطية الأمريكية – الأوروبية لإجرام حكومة بنيامين نتنياهو. تسعى «فتح» من جهتها، إلى محاولة استغلال الخرق المتزايد بين المنظومة الدولية وإسرائيل لإعادة إحياء مشروع الدولة الفلسطينية، فيما تواجه «حماس» محاولة إسرائيل إبادتها فيزيائيا وسياسيا. «التكنوقراط» هو مطلب المنظومة الدولية، أما «الوحدة» فأمرها رهن بتغيّر الأوضاع في غزة والعالم.