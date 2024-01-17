تشكيل حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح

دبي: أعلنت الكويت الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد للبلاد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي.

وعين الشيخ محمد وزراء جدد للنفط والمالية والشؤون الخارجية في أول حكومة تتشكل منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوزراء الجديد إشارته إلى “المسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات”.

وعين رئيس الوزراء الجديد عماد محمد عبد العزيز العتيقي وزيرا للنفط، وأنور علي عبد الله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

ومن المتوقع أن يبقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على السياسة الخارجية لسلفه الشيخ نواف الأحمد الصباح بما في ذلك دعم وحدة دول الخليج والتحالف مع الغرب والعلاقات الجيدة مع السعودية.

وسيتعين على الكويت أن تواجه توترات قديمة بين الأسرة الحاكمة ومعارضيها في البرلمان المنقسم الذي يقول مراقبون إنه أعاق الإصلاح المالي والاقتصادي.

ويتمتع البرلمان الكويتي بتأثير أكبر مقارنة بالمجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، وقد أدى الجمود السياسي على مدى عقود إلى تعديلات وزارية وحل للبرلمان أكثر من مرة.

(رويترز)