تشويش فوق أجواء مطار بيروت وميقاتي يأمل بهدنة توقف حرب التدمير في جنوب لبنان

بيروت- “القدس العربي”:

لا يخلو يوم في جنوب لبنان من العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القرى الحدودية ويمعن فيها تدميراً وخراباً، وقد استفاقت بلدة العديسة على غارة جديدة نفّذها الطيران الحربي لليوم الثالث على التوالي في سياق متعمّد منذ نحو أسبوع لتهجير من تبقّى من سكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق.

وبعد الغارة على العديسة، استهدفت غارة أخرى بلدتي ميس الجبل ومروحين تزامناً مع تعرض وادي السوقي لقصف مدفعي وإطلاق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب ومروحين وحانين.

وكشف وزير الاشغال والنقل علي حمية، عن تشويش إسرائيلي على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها أجواء مطار رفيق الحريري في بيروت، معلناً أن مجلس الوزراء اللبناني قرّر تقديم شكوى إلى مجلس الامن.

تزامناً، فإن قيادة “اليونيفيل” التي احتفلت بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها بموجب القرارين 425 و426 في 19 آذار/ مارس 1978، وتمّ توسيع ولايتها بموجب القرار 1701 بعد حرب عام 2006، جددت دعوتها جميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وقال رئيس البعثة وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو: “لقد واجه القرار 1701 تحديات بسبب الأحداث الجارية، لكنه يظل ذا أهمية وضرورة كما كان دائماً. إننا ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ القرار بالكامل. إن جنودنا من حفظة السلام، الذين يزيد عددهم عن 10,000 جندي، يواصلون عملهم المهم في المراقبة وخفض التصعيد والارتباط، ونحن على استعداد لدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية”.

اليونيفيل

ولم تُقِم “اليونيفيل” حفلها السنوي في مقرها العام بالناقورة، حيث يركّز حفظة السلام على إنجاز مهمتهم وسط خروقات وقف الأعمال العدائية وخرق القرار 1701 على طول الخط الأزرق. ومع ذلك، وجّه الجنرال لاثارو التحية إلى حفظة السلام المدنيين والعسكريين الذين خدموا مع البعثة على مر السنين، بما في ذلك أكثر من 330 شخصاً لقوا حتفهم أثناء خدمة السلام. مشيداً “بالعمل الذي يقوم به أكثر من 10,000 جندي حفظ سلام من 49 دولة، والذين، إلى جانب زملائهم المدنيين، وعلى الرغم من التبادل اليومي المتواصل لإطلاق النار، حافظوا على مسارهم في مراقبة الوضع الذي يتطور بسرعة في جنوب لبنان، وحافظوا على وتيرة عملياتية عالية وعلى الحضور المرئي، وواصلوا مساعدة المجتمعات المحلية”.

ميقاتي والهدنة

وطُرح الوضع في جنوب لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث أوضح الرئيس نجيب ميقاتي “أن انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي”.

وأكد: “سنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل. وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة، ونشهد استقراراً طويل الأمد”.

وتعليقاً على ما يشهده الجنوب، رأى رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد، أن “حزب الله لن ينجح مهما حاول في إقناع لبنان أنه حالة “مميّزة” عن الآخرين رافعاً شأنه فوق لبنان”، وقال: “لا أحد أكبر من لبنان. على حزب الله التواضع قبل فوات الأوان والعودة إلى لبنان بشروط لبنان أي بشروط الدستور والطائف والـ1701-1559-1680”.

واعتبر “أن إشعال جبهة الجنوب لمساندة غزة لم يُحدث أي إحراج للجيش الإسرائيلي أو أي تغيير في واقع غزة الأليم، بدلي استمرار الجيش الإسرائيلي في قتل المدنيين في غزة، وفي الوقت ذاته يواصل قصفه الشام وبعلبك وصيدا”، سائلاً: “لماذا استمرار جبهة الجنوب؟”.

تعيين الخفراء

في المشهد الداخلي، استحوذت جلسة مجلس الوزراء على أهمية بالغة في ضوء التوتر الذي أثاره طلب وزارة المالية البت في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية، والمقصود به تعيين 234 خفيراً في الجمارك، موزعين على 119 من الطائفة الشيعية، و115 من الطائفة السنية وليس بينهم أي مسيحي بحسب ما أفاد رئيس “الدولية للمعلومات” جواد عدرا، الذي قال: “المطلوب لا الـ6/6 مكرر، ولا الكلام عن مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.. المطلوب المصارحة والحوار الجدي حول أي لبنان نريد. والمطلوب إصلاح الجمارك قبل حشوها بالموظفين”.

وكتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “إكس”: “إذا حكومة تصريف الأعمال المبتورة وغير الميثاقية عيّنت، بغياب رئيس جمهورية، 234 خفيرا جمركيا ما في من بينهم أي مسيحي، معناها أنهم مصرون على إقصاء المسيحيين من الدولة. نحمّل المسؤولية بالمباشر للوزراء سعادة الشامي، جوني القرم، زياد مكاري، وليد نصار، جورج كلاس، نجلا رياشي، وجورج بوشيكيان، إذا أمّنوا نصاب الجلسة”.

وأضاف: “كذلك نحمّل المسؤولية للمرجعيات السياسية لهؤلاء الوزراء، والقوى السياسية التي تتألف منها الحكومة أو تغطيها، وعلى رأسها حركة أمل وحزب الله. ويتحمّل المسؤولية أيضا كل النواب الذين يرفضون توقيع عريضة محاكمة الحكومة، لأنهم يشجعون الحكومة على الاستمرار بممارساتها.. هذا القرار وغيره، كما منع انتخاب رئيس ميثاقي، يقول للمسيحيين لا نريدكم في الدولة إلا بشروطنا. لوين عم بتدفشوا بالمسيحيين؟ تذكروا شو قلنا لكم: ع_سوا_تنبقى_سوى”.

وإثر الضجة التي أثارها بند التعيين واعتراض عضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي عليه، أرجأ مجلس الوزراء البت به. وقال الرئيس نجيب ميقاتي: “لا أسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك إلى مستوى الوزراء. كما لا أسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو أي تيار سياسي بلغة شعبوية سعياً لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط”، وأكد: “إنني الأحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنباً لحصول أي خلاف على أي مستوى داخل مجلس الوزراء، بخاصة أن الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع تأكيد قرار مجلس الوزراء السابق. وأدعو الجميع إلى مقاربة الملف بموضوعية بعيداً من الاستغلال الطائفي البغيض”.

جعجع: بري Babysitter للممانعة

على خط اللجنة الخماسية، فقد زار السفراء الرئيس السابق ميشال عون، ثم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأطلعوهما على خلاصة لقاءاتهم وخطة تحركهم الهادفة لإتمام الاستحقاق الرئاسي. وشدد عون “على ضرورة أن تتوفر لدى المرشح الرئاسي النية والقدرة على معالجة الأزمات التي يعاني منها لبنان، خاصة ما يطال الاقتصاد والأمن، ومتابعة التحقيقات في الجرائم المالية”.

أما جعجع فأكد “أن هذه الدول صديقة للبنان وتحاول أن تساعد في انتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك كنت صريحا معهم بأن المشكلة هي لدى محور الممانعة لأنه لا يريد انتخابات أو يريدها على قياسه”. واعتبر “أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عامل babysitter لمحور الممانعة”، وقال: “ما شفت أشطر منو للرئيس بري بتضييع الشنكاش”.