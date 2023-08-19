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تشياني: أيّ هجوم على النيجر لن يكون “نزهة في حديقة”- (فيديو)

منذ ساعتين

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نيامي: حذَّرَ رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون “نزهة في حديقة”.

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني، في خطاب تلفزيوني، يوم السبت: “طموحنا ليس مصادرة السلطة”، مضيفاً أن الهجوم على النيجر لن يكون “نزهة في حديقة”.

وأعلن الجنرال تشياني عن عقد حوار وطني شامل بالبلاد، في غضون 30 يوماً، للتوافق على فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وجاء تحذير تشياني مع وصول وفد من التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي، في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.

هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة “إيكواس” للتدخل فيها.

وفي نهاية تموز/ يوليو، أعلن جيش النيجر عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وندد قادة معظم الدول الغربية وبلدان مجموعة “إيكواس” بالانقلاب.

وفي مطلع آب/أغسطس، تبنى أعضاء إيكواس خطة للتدخل العسكري في النيجر، ودعوا مؤخراً إلى ضرورة التدخل السريع في النيجر، وحظوا بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا.

وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر، بحسب ما أوردته قناة “آر تي عربية”، اليوم.

بدورها، أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.

(د ب ا)

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