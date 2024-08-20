تشيخوف اليابان والبحث عن الحقيقة

غالبًا ما يشار لليابان بمقولة «كوكب اليابان الشقيق»، وغالبًا أيضًا لا يعرف عنها الكثيرون سوى القفزات غير المسبوقة في التقدُّم العلمي والتكنولوجي. لكن الخوض في دهاليز الأدب الياباني يوضِّح السبب الرئيسي وراء هذا التقدُّم؛ لأنه الطريقة المُثلى لسبر أغوار العقل الياباني شديد التنظيم، الذي يسعى لوضع كل مفهوم في مكانه الصحيح.

من أهم القيم الشائعة التي يتناولها الأدباء، على مرّ العصور، البحث في ما وراء «القيم» المجرَّدة مثل الخير والشر والجمال والقبح والحق والعدل؛ والهدف الأسمى لذلك التناول هو الوصول للحقيقة. والبحث عن الحقيقة ومفهومها لم يقتصر فقط على أدباء اليابان، بل كان أيضًا مثار اهتمام فلاسفة وأدباء الغرب لقرون امتدت إلى ما قبل الميلاد. ومن أهم الفلاسفة الذي رسمت أفكارهم مسارات المفاهيم في العصر الحديث الفيلسوف الألماني «فريدريك نيتشه» Friedrich Nietzsche (1844-1900) الذي كان بحثه عن الحقيقة يستند على آراء السابقين له مع وضع بصمته الشخصية، التي جعلت الفلاسفة والمفكرين المحدثين يسيرون على نفس الدرب. ويعتقد «نيتشه» أنه عند البحث عن الحقيقة فإننا «نعمل فقط مع الأشياء غير الموجودة، مع الخطوط، والمستويات، والأجسام، والذرَّات، ووحدات الزمن، ووحدات الفضاء – كيف يكون التفسير ممكنًا، حتى إذا بدأنا بتحويل كل شيء إلى صورة، صورتنا! صورتنا المجرَّدة». ويعني «نيتشه» بهذا أن الباحث عن الحقيقة يحاول أن يبحث عن الأشياء التي تتناسب ومفاهيمه، وبذلك تصير الحقيقة التي توصَّل إليها مجرَّد صورة مكررة من ذاته.

ولقد أوضح «نيتشه» معنى ذلك عندما أكَّد أنه عند البحث عن الحقيقة، فإننا نغري الحواس التي نمتلكها على أن تتدخل وتضفي عليها من ذاتنا. ولهذا يؤكِّد أن «الأفضل للإنسان هو الإيمان بالحقيقة التي يمكن تحقيقها، وفي الوهم الذي يزداد اقترابًا بدافع من الثقة. ألا يعيش في الواقع بالخداع المستمر؟ ألا تخفي الطبيعة عنه كل شيء تقريباً، حتى ولو كان أقرب شيء إليه؛ ومثال ذلك، جسده، الذي لا يملك منه إلا «وعيا» زائفا؟ لكنه حبيس ذاك الوعي، في حين أن الطبيعة أطاحت بالمفتاح بعيداً». مما يعني أن وعي الفرد يشكِّل الحقيقة، في حين أن نفس الفرد لا يمتلك أصلا وعيًا سليمًا حتى ولو كان هذا الوعي بجسده الذي يعدّ أكثر الأشياء حميمية وقربًا بالنسبة له. ولهذا، من يحاول وضع مفهوم للحقيقة يجب أن يعي أنه أساسًا لا يعيش إلَّا بقوَّة الخداع المستمر، فأنَّى له أن يجد معنى ومفهوما محددا للحقيقة.

الخوض في دهاليز الأدب الياباني يوضِّح السبب الرئيسي وراء هذا التقدُّم؛ لأنه الطريقة المُثلى لسبر أغوار العقل الياباني شديد التنظيم

وينفي «نيتشه» ادعاء أن الإنسان يمتلك المعرفة، لأنه لم يحتك سوى بقشرتها الخارجية، أمَّا الجوهر، فهو شديد الجهل به. بل قد يعتقد البشر امتلاك المعرفة «عندما نتحدث عن الأشجار والألوان والثلج والزهور، بيد أنّ مفاهيمنا لا تتخطَّى كونها استعارات عن الأشياء»، وجميع تلك الاستعارات لا تتوافق مع الجوهر الأصلي للأشياء بأي حال من الأحوال.» ولهذا، يختتم «نيتشه» مفهومه عن الحقيقة بأنها «أوهام نسي المرء أنها أوهاما، استعارات أصبحت بالية وفاقدة لقوتها الحسية، كعملات معدنية فقدت ما طُبِع عليها، ولم تعد تعتبر عملات معدنية بل قطعا معدنية». مما يعني أن الحقيقة أمر «نسبي»، لا يمكن الجزم به لأنه رهينة الأهواء الشخصية.

ويعد الكاتب الياباني «ريونوسوكي أكوتاجاوا» Ryunosuke Akutagawa (1892-1927) الذي يوصف بـ«رائد القصة القصيرة» في اليابان ويلقبه الغرب بـ»أنتون تشيخوف اليابان»، أحد المفتونين بتناول مفهوم الحقيقة، لكن ما يميِّزه عن أقرانه هو الإيمان بأن الحقيقة نسبية، أو هي «استعارات» كما يعتبرها «نيتشه»، ونسبية الحقيقة تجعل المرء يتخيَّل أشياء هي الأقرب إلى مفاهيمه الشخصية وإيمان حواسه بالأشياء، ثم يطلق عليها صفة حقيقة؛ أي أن «أكوتاجاوا» يؤمن أن الحقيقة مجرَّد وهم، بل إن إنتاجه الأدبي أضفى بعدًا آخر فجعلها تبدو وكأنها متاهة إذا اقترب منها الفرد لا يستطيع الفكاك منها أو حتى الوصول لنقطة يمكن أن يؤمن فيها أنها نهاية المآل.

ولربما كانت نشأة «أكوتاجاوا» والظروف السياسية والاجتماعية التي نضجت مفاهيمه الأدبية من جرَّاء الاحتكاك بها سببًا في موهبته الأدبية اللافتة، بالرغم من أنها أثَّرت بشكل فوري في المشهد الأدبي الياباني فور ظهورها، لكنها لم تدم طويلًا، إذ توفي «أكوتاجاوا» وهو في الخامسة والثلاثين من عمره.

كان «أكوتاجاوا» طفلًا يتيمًا؛ توفّيت والدته وهو في العاشرة، تاركة إيَّاه لخالته. كانت خالته خير معلِّم ومرب، لكن الموت الدرامي لوالدته كان من أهم الأسباب التي أثَّرت على مسيرة حياته بأكملها وكذلك على إنتاجه الأدبي؛ فلقد كانت والدته مصابة بالجنون وتوفيت وهي فاقدة لعقلها تمامًا، فلازمه الخوف طوال الوقت من الإصابة بالجنون، مما كان سببًا مباشرًا في وقوعه في نوبات اكتئاب والميل للموت إلى أن انتهى به الأمر إلى الانتحار بجرعة زائدة من المخدِّر.

بيد أنّ «أكوتاجاوا» كان طفلًا محظوظًا؛ لأن نشأته في منزل خالته المُحبَّة للأدب عمِل على تفتُّق موهبته الأدبية في سن مبكِّرة، ويكفي القول إنه في سن 22 عامًا أصبح أديبًا شهيرًا. ومن الناحية السياسية، كانت اليابان قوَّة إقليمية ضاربة، حينها، ويكفي أنها هزمت حينئذٍ الإمبراطورية الروسية التي كانت قوة عظمى. وفي تلك الحقبة أيضا، كانت الإمبراطورية اليابانية تسعى للانفتاح على الغرب وعلى ركب كل ما هو حديث ومتقدِّم، وكذلك الانفتاح على ثقافات مختلفة لتكوين هوية وطنية متميزة. وعكس الإنتاج الأدبي لـ»أكوتاجاوا» تلك المفاهيم التي بلورها في قصص قصيرة تغوص في أغوار الحقب التاريخية المختلفة في اليابان، وكتبها بأسلوب تظهر فيه التأثيرات الخارجية على الأدب الياباني. فقد كان يؤمن أن ممارسة الأدب يجب أن تكون عالمية ويمكن أن تجمع بين الثقافتين الغربية واليابانية، مع الإيمان بوجوب تشكيل هوية ثقافية، أصبحت محورًا رئيسيًا في كل أعماله من خلال كتابة قصص جديدة يستلهمها من مصادر متعددة بلغة تنضح بأحاسيس دافقة. كتب الكاتب الياباني الشهير «هاروكي موراكامي» Haruki Murakami واصفًا أعماله: «لا يملّ المرء أبدًا من قراءة أفضل أعماله وإعادة قراءتها… وتعد اللغة الدافقة هي أفضل سمة يوصف بها أسلوب أكوتاجاوا؛ فهي بعيدة عن الركود، بل دائمة الحركة وكأنها كائن حي».

ولكي يضمن «أكوتاجاوا» أن تكون أعماله دائمة الحركة، اختار حيلة «التجاور» عند تناول الأفكار الأساسية لأعماله؛ فلقد كان يضع الخير بجوار الشر، والجمال بجوار القبح، والعديد من القيم الثابتة، وعلى القارئ أن يحاول الوصول للحقيقة. وعلى عكس «تشيخوف» و»كافكا»، فلم يكن يترك النهايات مفتوحة؛ لاختلاف طبيعة الشعب الياباني، لكنه كان يعلِّق على الوضع بمقدار يُبْقي العمل مشوِّقًا، ويحث القارئ على التفكُّر في الحقيقة التي تكمن وراء هذا التجاور المحيِّر.

ومن أعماله الرائعة التي تتناقلها العديد من الثقافات بأفكار وألوان متعددة قصة «في بستان» التي تتناول اكتشاف جثَّة قتيل في بستان، ويحاول كل شخص أن يفسِّر سبب الجريمة من وجهة نظره، لكن لا يثق أحدهم في رأي الآخر، حتى مع استدعاء وسيطة روحية تكشف عن أن القتيل هو من أزهق حياته بيده، لكن لا يصدقها أحد للاعتقاد أنها قد تخفي بعض الحقائق، كما أخفى الكل بعض الحقائق. فالحقيقة كالمتاهة تظل لغزًا لأن كل شخص يفسِّرها حسب ما يتَّفق مع رؤيته للأحداث. وبالمثل، فإن قصَّة «جبل الخريف» تؤكِّد أن الحقيقة نسبية المفهوم من خلال قصة لوحة يتم وصفها بأنها من أجمل لوحات العالم، وهناك رجل شديد الثراء يلح على شرائها بمبالغ طائلة، على الرغم من تكرار رفض مالك اللوحة. وبعد عقود يحاول نفس الرجل الثري شراء نفس اللوحة من حفيد المالك ويرسل له من يشتريها، لكن الوسيط عندما يرى اللوحة يجدها أقل من العادية، بل يعتبرها كئيبة. وهنا يقتنع الوسيط أن الجمال لا يقبع إلَّا في ذهن المُتلقِّي وتبعًا لحالته النفسية، مما يرسخ قيمة نسبية الحقيقة.

لقد كانت حقيقة إصابة «أكوتاجاوا» بالجنون مثل والدته هاجسه الذي أفضى به إلى تقلُّبات المزاج الحادة وأيضًا لإزهاق روحه بيديه، ولولا ما اعتبره حقيقة ثابتة لكان نعم بحياة هادئة تغلَّب فيها على ما قد يعتريه من تشوُّهات نفسية؛ مما يعني أن «أكوتاجاوا» نفسه عانى من معضلة نسبية الحقيقة.

كاتبة مصرية