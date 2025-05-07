تشيفرين: البنية الأساسية لكرة القدم في إيطاليا سيئة للغاية

لندن: وصف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) البنية الأساسية لكرة القدم الإيطالية بأنها فظيعة والأسوأ على الإطلاق بين البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي مقابلة مع شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية نشرت الثلاثاء، رد تشيفرين على سؤال بشأن رفض طلب ملعب سان سيرو لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا والمناقشات الجارية حول خطط بناء ملعب جديد في ميلانو، قائلا: “البنية الأساسية لكرة القدم في إيطاليا مخزية. أنتم من أكبر الدول في كرة القدم وقد فزتم بالعديد من كؤوس العالم وكأس بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا. في الوقت نفسه بين الدول الكبرى لكن لديكم أسوأ بنية أساسية على الإطلاق”.

وأضاف المسؤول السلوفيني: “بصراحة، أنا متعب بعض الشيء من هذه المناقشات الإيطالية حول البنية الأساسية، لأن كل ما نراه هو مناقشات. تحتاج الأندية إلى دعم من الحكومة والمحليات. سيستثمر مستثمرون من القطاع الخاص. حان الوقت لفعل أي شيء، فالبنية الأساسية سيئة للغاية”.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سان سيرو في ميلانو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026 في فبراير/ شباط المقبل. وستستضيف إيطاليا بطولة أوروبا للرجال عام 2032 بالاشتراك مع تركيا.

وقال تشيفرين: “لست قلقا بعد (بشأن بطولة أوروبا). أعتقد أن الحكومة أدركت الآن أن عليها أن تفعل شيئا. لدي ثقة كبيرة في غابرييل غرافينا، نائبي الأول. سيبذل قصارى جهده لسد الفجوة”.