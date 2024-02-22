تشيكيا تسلم واشنطن متهما في قضية محاولة اغتيال معارضة إيرانية

براغ: سلمت تشيكيا الأربعاء إلى الولايات المتحدة مواطنا جورجيا مطلوبا لصلته بمحاولة اغتيال صحافية إيرانية معارضة في نيويورك.

وتقول وزارة العدل الأمريكية إن بولاد عمروف ساعد في تنظيم محاولة اغتيال مسيح علي نجاد في منزلها في نيويورك عام 2022.

عمروف متهم مع رأفت أميروف بتجنيد المواطن الأمريكي خالد مهدييف وإرسال 30 ألف دولار إليه مقابل قتل الصحافية.

واحتجزت الشرطة التشيكية عمروف في كانون الثاني/يناير 2023 بموجب مذكرة اعتقال دولية ورفضت المحكمة الدستورية في وقت لاحق التماسا قدمه بهدف عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العدل التشيكية إنه تم تسليم عمروف الأربعاء للسلطات الأمريكية في مطار فاتسلاف هافيل في براغ.

أوقف مهدييف قرب منزل علي نجاد في تموز/يوليو 2022 وبحوزته بندقية هجومية من طراز “إيه كيه 47″، قبل أن يتم توقيف أميروف واحتجازه في الولايات المتحدة أيضا.

ووجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهم القتل المأجور والتآمر وغسل الأموال، وتصل عقوبة التهم مجتمعة إلى السجن 40 عاما.

وسبق أن اتهمت إيران بدبير مؤامرات أخرى استهدفت مسيح علي نجاد. ففي تموز/يوليو 2021، اتُهم أربعة عناصر حكوميين إيرانيين ومقيم في الولايات المتحدة بمحاولة خطفها وإعادتها إلى إيران.

غادرت علي نجاد بلادها في عام 2009، وهي معروفة بإطلاق حركة تشجع النساء الإيرانيات على الاحتجاج ضد إلزامية وضع الحجاب.

(أ ف ب)