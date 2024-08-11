تشيلسي الإنكليزي يعلن تعاقده مع البرتغالي بيدرو نيتو

لندن: تعاقد نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم مع البرتغالي بيدرو نيتو، قادما من وولفرهامبتون بعقد يمتد لمدة سبعة أعوام.

وانضم اللاعب الدولي البرتغالي لفريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا قبل مواجهة الفريق الأولى بالدوري الإنكليزي أمام مانشستر سيتي الاسبوع المقبل.

وقضى نيتو خمسة مواسم في وولفرهامبتون، وسجل هدفين وصنع تسعة أهداف في 20 مشاركة له الموسم الماضي.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: “أنا ممتن بالفعل لانضمامي إلى ذلك الفريق”.

وأضاف : “لقد عملت بجد في مسيرتي لكي أكون هنا وأتطلع إلى الأمام من أجل نزول الملعب وارتداء ذلك القميص”.

وتم تقديم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما للجماهير بين شوطي مباراة الفريق الودية أمام إنتر ميلان الإيطالي في ملعب “ستامفورد بريدج”.

(د ب أ)





