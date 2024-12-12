تشيلسي الإنكليزي يواصل انطلاقته المميزة بالفوز على أستانا الكازاخي في دوري المؤتمر الأوروبي

أستانا- كازاخستان: واصل تشيلسي الإنكليزي انطلاقته المميزة في الموسم الحالي، محققا فوزه السادس على التوالي في كل البطولات، وذلك بعدما تغلب على مضيفه أستانا الكازاخي 1/3، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وحقق تشيلسي خمسة انتصارات متتالية في كل البطولات قبل مواجهة الفريق الكازاخي، كان آخرها على حساب توتنهام 3/4 في بطولة الدوري يوم الأحد الماضي.

ورفع الفريق الإنكليزي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة، بفارق ثلاث نقاط عن ليجيا وارسو البولندي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الخميس مع لوجانو السويسري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد أستانا عند أربع نقاط في المركز الرابع والعشرين.

وتقدم تشيلسي عن طريق مارك جويو في الدقيقة 14، وبعده بأربع دقائق سجل ألكسندر ماروتشكن لاعب أستانا الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 39 سجل ريناتو فيجا الهدف الثالث لتشيلسي، فيما سجل مارين توماسوف هدف أستانا الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

(د ب أ)