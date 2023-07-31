تشيلسي وبرشلونة يسعيان بقوة لضم كيليان مبابي

لندن: ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن تشيلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني يسعيان بشكل أقوى من غيرهما لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مقابل لاعب آخر إلى جانب المال.

وذكرت مصادر مقربة من باريس سان جيرمان أن تود بولي الشريك في ملكية نادي تشيلسي يحاول تقديم عرض لضم مبابي /24 عاما/ الذي يبدو رحيله عن الفريق الفرنسي مؤكدا، سواء كان هذا الصيف بمقابل أو بعد عام واحد بدون مقابل.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يسعى بقوة أيضا لإبرام صفقة تبادلية لضم مبابي.

كذلك يتوقع النادي الفرنسي تجدد محاولات نادي الهلال السعودي لإقناع مبابي بالموافقة على البنود الشخصية للانتقال إلى الهلال.

وتردد أن مبابي رفض الاجتماع بوفد نادي الهلال في باريس في الأسبوع الماضي.

(د ب أ)