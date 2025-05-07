تشيلسي وبيتيس يسعيان للتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

عواصم أوروبية: يتطلع فريق تشيلسي الإنكليزي وريال بيتيس الإسباني لمواصلة مشوارهما نحو المباراة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم عندما يخوضان إياب الدور قبل النهائي غدا الخميس.

وكان تشيلسي تغلب على مضيفه يوروجوردين السويدي 4 / 1 يوم الخميس الماضي في مباراة الذهاب، فيما فاز ريال بيتيس على ضيفه فيورنتينا 2 / 1.

وتبدو الفرصة مهيأة لفريق تشيلسي للتأهل للنهائي وتحقيق إنجاز جديد بحصد ألقاب البطولات الأوروبية الثلاثة للأندية، حيث سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ويتبقى له بطولة دوري المؤتمر.

وكان الفوز الكبير الذي حققه الفريق خارج أرضه 4 / 1 على يوروجوردين بفضل وضع الفريق في موقع قوي للتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر في موسمه الأول في البطولة.

كان تشيلسي تقدم في الشوط الأول بهدفين عن طريق جادون سانشو ونوني مادويكي، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون هدفين متتاليين في منتصف الشوط الثاني، بينما سجل إسحاق أليمايهو مولوغيتا هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض بعد ذلك بدقائق.

وباعتباره القوة الهجومية الأبرز في هذه النسخة من دوري المؤتمر، وصل رصيد أهداف تشيلسي إلى 37 هدفا، وهو الأعلى في البطولة، كما أن إنزو فيرنانديز وسانشو من بين أربعة لاعبين قدموا خمس تمريرات حاسمة أو أكثر.

ومع ذلك، فإن الدروس المستخلصة من إياب ربع النهائي جعلت المدرب إنزو ماريسكا يتحلى بالحذر، خاصة بعد الخسارة 1 / 2 على أرضه أمام ليغيا وارسو، وهو أمر لا يريده أن يتكرر مرة أخرى غدا.

وقال مدرب تشيلسي: “لا يمكننا التراخي، لا يمكننا الاسترخاء، وإلا ستتعقد الأمور. لقد قمنا بعمل جيد، والآن يجب أن ننهي المهمة على أرضنا”.

ورغم الأفضلية الكبيرة لفريق تشيلسي، لن يكون فريق يوروجوردين صيدا سهلا لاسيما وأنه استطاع قلب الهزائم التي تلقاها في ذهاب دور الـ16 ودور الثمانية ليكمل مشواره الأوروبي التاريخي.

ولكن يتعين على يوروجوردين أن يقلب تأخره أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة وجودرة رائعة لمواصلة مغامرته الأوروبية الاستثنائية.

وقال المدرب ياني هونكافارا بعد نهاية المباراة : “كانت لدينا لحظة جيدة في بداية الشوط الثاني، لكن تشيلسي أظهر جودته على الفور”.

لا يفتقر يوروجوردين للمواهب، وهو ما ظهر من خلال هدفي كيتا كوسوجي وتوبياس جوليكسن الرائعين في الفوز 4 / 1 على رابيد فيينا في إياب دور الثمانية، وهي نتيجة تبقي الأمل حيا قبل مباراة الإياب.

كما أن ضربة الرأس التي سجلها إسحاق أليمايهو مولوغيتا في الدقيقة 68 تعتبر نقطة إيجابية أخرى، حيث أحرز اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أول أهدافه مع الفريق السويدي بعد خمس دقائق فقط من دخوله كبديل.

وفي ذات اليوم أيضا، سيكون على فيورنتينا أن يقلب تأخره 1 / 2 عندما يستضيف ريال بيتيس غدا الخميس، إذا أراد إكمال مشواره نحو نهائي ثالث على التوالي في دوري المؤتمر.

كان عبد الصمد الزلزولي افتتح التسجيل مبكرا لصالح الفريق الإسباني، في مباراة الذهاب، وأضاف أنتوني هدفا رائعا في الشوط الثاني، قبل أن يقلص القائد لوكا رانييري الفارق لصالح فيورنتينا.

ورغم الخسارة، يظل فيورنتينا واثقا من قدرته على العودة في مباراة الإياب على أرضه، خاصة بعدما أظهر شجاعة وشخصية قوية في مباراة الذهاب، بحسب ما أكده المدرب رافايلي بالادينو. وأعرب عن أمله بأن يظهر اللاعبون المزيد من تلك الروح في ملعبهم.

لكن هناك بعض القلق، إذ لم يفز فيورنتينا في خمس مواجهات بالدور قبل النهائي في البطولات الأوروبية أمام فرق إسبانية (تعادل واحد، وأربع هزائم). ومع ذلك، يأمل الفريق في تحقيق انتصار تاريخي يمكنه من بلوغ النهائي وتعويض خسارته في النسختين السابقتين.

وقال بالادينو في ختام تصريحه: “المواجهة لا تزال مفتوحة، ويجب أن نواصل الإيمان بقدراتنا”.

في المقابل، حقق ريال بيتيس فوزه الأول في مباراة بالدور قبل النهائي في البطولات الأوروبية بفضل أداء قوي على أرضه، لكن هدف رانييري جعل تقدمهم محدودا قبل مباراة الإياب.

وقال المدرب مانويل بيليغريني :”لم يتمكنوا من اختراقنا كثيرا، لكن حصلوا على فرصتهم واستغلوها”.

وأضاف: ” سنسافر إلى فلورنسا ليس للدفاع عن تقدمنا، بل للهجوم مجددا ومحاولة الفوز”.

(د ب أ)