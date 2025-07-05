تشيلسي يتأهل لقبل نهائي كأس العالم للأندية بفوز مثير على بالميراس

فيلادلفيا: أحرز الحارس ويفرتون هدفا في مرمى فريقه قرب النهاية بعد تمريرة عرضية غيرت اتجاهها من مالو جوستو، ليمنح تشيلسي الإنكليزي فوزا مثيرا 2-1 على بالميراس البرازيلي في دور الثمانية من كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 فجر اليوم السبت.

وافتتح كول بالمر التسجيل لتشيلسي الذي ضرب موعدا في الدور قبل النهائي مع فلومينينسي البرازيلي الذي تأهل بالفوز 2-1 على الهلال السعودي مساء الجمعة في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وعاد بالميراس بقوة في الشوط الثاني عندما أدرك إستيفاو الذي تعاقد معه تشيلسي وسينضم إلى صفوفه عقب البطولة الحالية، التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة مذهلة من زاوية ضيقة.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي “كانت مباراة صعبة كما توقعنا. أعتقد أننا كنا أفضل قليلا في الشوط الأول مقارنة بالثاني، كنا مسيطرين على المباراة بشكل أفضل بكثير”.

وأضاف “ثم سجلوا هدفا وتغير مجرى المباراة، لكننا سجلنا هدفا في النهاية وأعتقد أننا نستحق الفوز. أقدم التهنئة للاعبين لأنهم كانوا جيدين للغاية”.

وبدأ تشيلسي المباراة بشكل جيد رغم افتقاده لثنائي خط الوسط الدفاعي موزيس كايسيدو وروميو لافيا ليشارك أندري سانتوس (21 عاما) في التشكيلة الأساسية لأول مرة، بعد قرابة عامين ونصف على انضمامه إلى النادي.

واستحوذ الفريق الإنكليزي على الكرة وهدد مرمى بالميراس أكثر من مرة عن طريق بيدرو نيتو الذي تسبب في فوضى بالناحية اليمنى من دفاع الفريق البرازيلي.

وافتتح بالمر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 16، إذ تلقى تمريرة أمامية من تريفوه تشالوباه على حافة منطقة الجزاء، ومر ببراعة من ثلاثة مدافعين ثم سدد كرة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء لتجد طريقها إلى داخل الشباك في الزاوية الضيقة.

ورغم هيمنته على المباراة أهدر تشيلسي العديد من الفرص، بما في ذلك فرصة كريستوفر نكونكو الخطيرة في الدقيقة 34 عندما سدد فوق العارضة رغم انفراده بالحارس ويفرتون.

وعانى بالميراس، الذي غاب عنه مدافعيه الأساسيين خواكين بيكيريز وجوستافو جوميز وموريلو، في السيطرة على سلاسة هجوم تشيلسي في الشوط الأول، لكن الفريق البرازيلي خرج من الاستراحة ليقدم أداء أفضل.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، تعادل بالميراس عن طريق إستيفاو الذي أحرز هدفا سيكون مرشحا بقوة ليصبح أفضل هدف في البطولة.

وتلقى إستيفاو تمريرة عرضية منخفضة داخل منطقة الجزاء وتقدم من الجانب الأيمن وتجاوز ليفي كولويل ثم أطلق تسديدة لا تصد من زاوية ضيقة مرت من فوق حارس المرمى روبرت سانشيز ثم اصطدمت بالعارضة من أسفل وسكنت الشباك.

وقال ماريسكا عن لاعبه الجديد “سعيد لأننا فزنا، وسعيد لأنه سجل، لذلك هي مباراة مثالية”.

بعدها كثف تشيلسي ضغطه الهجومي بشكل كبير في حين وجه بالميراس تركيزه على التأمين الدفاعي وبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وبدا تشيلسي عاجزا عن إيجاد الحلول لهز الشباك رغم محاولاته المتتالية حتى نجح أخيرا في التقدم مجددا في الدقيقة 83 بهدف عكسي.

وحاول مالو جوستو إرسال تمريرة عرضية أمام المرمى لكن الكرة اصطدمت بساق جياي مدافع بالميراس ثم ارتطمت بالحارس ويفرتون قبل أن تسكن شباكه، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي وتأهله لقبل النهائي، وتتبخر آمال بالميراس في خوض مواجهة برازيلية خالصة في قبل النهائي.

(رويترز)