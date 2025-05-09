تشيلسي يتأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ديورغاردن

لندن: تأهل تشيلسي الإنكليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على ديورغاردن السويدي في إياب الدور قبل النهائي ليحقق انتصارا إجماليا 5-1.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 من توقيع كيرنان ديوسبري-هول الذي استغل تمريرة متقنة من تيريك جورج، وراوغ اثنين من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة بيسراه إلى داخل الشباك.

وأبلغ ديوسبري-هول شبكة (تي.إن.تي): “من الرائع التأهل للنهائي. لقد كانت الشهور القليلة الماضية طويلة، لكننا على بعد مباراة واحدة ونأمل أن نرفع ذلك اللقب”.

وبعدما فاز ذهابا 4-1 وفي ظل المنافسة التي يخوضها في الدوري الممتاز لحجز مقعد في دوري الأبطال الموسم المقبل، قرر المدرب إنزو ماريسكا إراحة لاعبيه والدفع بتشكيله من الشبان بينهم المهاجم ريغي والش (16 عاما) الذي شارك أساسيا لأول مرة.

ولم يظهر تشيلسي بأفضل صورة لكن فارق المستوى بدا جليا إذ لم يفقد الفريق الإنكليزي السيطرة على المباراة.

وبدعم من المشجعين الذين سافروا لتشجيع فريقهم، حصل الفريق السويدي على بعض الفرص كان أخطرها في الدقيقة 71 عندما تصدى فيليب يورغنسن حارس مرمى تشيلسي لتسديدة أطلقها دانييل ستسنون.

وكان والش، الذي يصبح عمره 17 في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قد خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في لقاء الذهاب في ستوكهولم. وانضم والش إلى تشيلسي في السابعة من عمره.

وانضم له في التشكيلة الأساسية جورج (19 عاما) وبينما دخل البديلان جينيسيس أنتوي وشومايرا ميوكا البالغان من العمر 17 عاما في الشوط الثاني.

وقال ديوسبري-هول، أكبر لاعبي تشيلسي سنا في التشكيلة الأساسية اليوم: “أنا هنا لمحاولة إرشاد اللاعبين الشبان. ريغي ييتس في 16 من عمره وكان رائعا. رأيت ذلك مع اللاعبين الذين لعبوا، تمتعوا بالهدوء الشديد ورباطة الجأش. هذا يحسب للأكاديمية”.

وفي النهائي المقرر 28 من الشهر الجاري، يخوض تشيلسي اختبارا أصعب أمام ريال بيتيس الإسباني.

(رويترز)