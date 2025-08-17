تشيلسي يتعادل سلبيا أمام كريستال بالاس في مستهل مشواره بالدوري

لندن: تعادل تشيلسي على أرضه سلبيا مع كريستال بالاس في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بعدما ألغى الحكم هدفا مبكرا سجله إيبيريتشي إيزي لصالح الفريق الضيف.

ولم يتمكن تشيلسي، بطل كأس العالم للأندية، من فرض سيطرته على المباراة ضد بطل كأس الاتحاد الإنكليزي رغم أن نسبة استحواذه على الكرة تجاوزت 70 في المئة.

وقرر المدرب إنزو ماريسكا الاعتماد على الوافدين الجديدين جواو بيدرو وجيمي جيتنز في التشكيلة الأساسية لكنهما لم يتمكنا من هز الشباك وكانت لتشيلسي ثلاث محاولات فقط على المرمى من أصل 19 محاولة.

ولم يقدم النجم كول بالمر أفضل مستوياته وغابت الدقة عن محاولاته للتسجيل.

وبدا أن إيزي وضع بالاس في المقدمة في الدقيقة 13 لكن الحكم دارين إنغلاند ألغى الهدف بعد مشاهدة الإعادة على شاشة إلى جانب الملعب بعدما تبين له أن مارك جيهي لاعب بالاس، الذي دفع مويسيس كايسيدو، كان قريبا للغاية من الحائط البشري لتشيلسي عندما نفذ إيزي ركلة حرة على حافة منطقة الجزاء.

وكان هذا قرارا فنيا، إذ تنص قوانين اللعبة على أن يبتعد المهاجمون مسافة متر واحد على الأقل من الحائط البشري إذا كان مؤلفا من ثلاثة لاعبين على الأقل، وشرح إنجلاند القرار لجيهي.

وكان من المتوقع أن يقدم تشيلسي، الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي وفاز أيضا بدوري المؤتمرات، أداء أفضل هذا الموسم بعد تعزيز تشكيلته الهجومية.

ودخل ليام ديلاب، الذي انضم للفريق من إيبسويتش تاون، وإستيفاو (18 عاما)، كبديلين في منتصف الشوط الثاني، وكان البرازيلي الشاب هو من ترك التأثير الأكبر، بأداء حيوي في الجناح الأيمن.

وأشاد إيزي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال من جنوب لندن إلى شمالها بعد اهتمام توتنهام هوتسبير، بجماهير الفريق الضيف وهم يهتفون باسمه في نهاية المباراة.

(رويترز)