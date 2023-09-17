رياضة | كرة قدم عالمية

تشيلسي يتعادل مع بورنموث ويواصل نزيف النقاط بالدوري الإنكليزي

منذ 29 دقيقة

حجم الخط
0

لندن:واصل تشيلسي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة للمسابقة.
وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة .
بتلك النتيجة، أصبح في جعبة تشيلسي، الذي حقق فوزا وحيدا، مقابل تعادلين وخسارتين، 5 نقاط في المركز الرابع عشر، محققا أسوأ بداية له خلال المباريات الخمس الأولى للموسم منذ موسم 2015 / 2016 .
في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث، العائد مجددا للمسابقة، إلى نقطتين فقط، عقب تحقيقه التعادل الثاني في الموسم الحالي، مقابل 3 هزائم، في المركز السادس عشر.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أستون فيلا يهزم بالاس 3-1 بفضل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة
منذ 22 ساعة
سيتي ينتفض ويفوز 3-1 على وست هام ويحافظ على العلامة الكاملة
منذ 24 ساعة
صلاح يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنكليزي بالفوز على ولفرهامبتون
16 - سبتمبر - 2023
تن هاغ يعرب عن إحباطه بعد الخسارة أمام أرسنال بالدوري الإنكليزي
3 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية