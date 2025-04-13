تشيلسي يتعثر مجددا في صراع بلوغ دوري الأبطال بالتعادل مع إبسويتش

لندن: فرض إبسويتش تاون المهدد بالهبوط التعادل على تشيلسي التعادل 2-2 في ستامفورد بريدج اليوم الأحد، ما يحرم تشيلسي من فرصة إعطاء دفعة جديدة لمساعيه للحصول على مكان بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاجأ الزوار رجال المدرب إنزو ماريسكا عندما تقدموا 2-صفر بنهاية الشوط الأول.

وعلى الرغم من أنهم كانوا محاصرين في نصف ملعبهم في المراحل المبكرة من اللقاء، حول مهاجم باراغواي خوليو إنسيسو تمريرة عرضية من الظهير الأيمن بن جونسون في المرمى في الدقيقة 19.

وبعدها بنحو 12 دقيقة، رد إنسيسو الجميل عندما مرر الكرة إلى جونسون ليحولها برأسه في مرمى روبرت سانشيز ليواجه تشيلسي صعوبة في استعادة زخمه، ما دفع جماهير الفريق المضيف إلى إطلاق صيحات الاستهجان مع نهاية الشوط الأول.

وسجل أكسل توانزيبي هدفا بالخطأ في مرماه مع بداية الشوط الثاني مباشرة ليمنح تشيلسي الأمل، ثم أطلق البديل جيدون سانشو تسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة 79، ليمهد لنهاية محمومة عندما اقترب كلا الجانبين من انتزاع الفوز.

وأنقذ أليكس بالمر حارس مرمى إبسويتش تسديدة تريفو تشالوبا من مسافة قريبة في الدقيقة 85 قبل أن يحرم إنزو فرنانديز وكول بالمر من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ودفع هذا التعادل تشيلسي إلى آخر المراكز الخمسة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، متقدما بنقطة واحدة فقط على نيوكاسل يونايتد، الذي من المقرر أن يواجه مانشستر يونايتد في وقت لاحق من يوم الأحد، ولديه مباراة مؤجلة.

وفاز تشيلسي بآخر خمس مباريات له على أرضه في الدوري، لكنه لم يحقق أي فوز خارج أرضه منذ ديسمبر كانون الأول، وهي سلسلة من الهزائم تضمنت خسارة مفاجئة بنتيجة 2-صفر أمام إبسويتش على ملعب بورتمان رود.

ويواجه الفريق اللندني الآن منافسين أقوياء، بما في ذلك ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في مبارياته الست الأخيرة من الموسم.

أعرب ماريسكا عن أسفه للأخطاء الدفاعية التي أدت إلى هدفي إبسويتش، ولفشل فريقه في ترجمة سيطرته المبكرة، عندما سدد نيكولاس جاكسون في القائم، إلى أهداف.

وقال المدرب الإيطالي “أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد، وصنعنا الفرص، ثم عندما سجلوا الهدف الأول، تغيرت المباراة تماما.

“الأمر صعب لأنه حتى في أول 20 دقيقة، في هذه المرحلة من الموسم، إذا لم تتمكن من تسجيل الهدف الأول، فإن المباراة تتغير تماما”.

وظل إبسويتش في المركز الثامن عشر، ومن شبه المؤكد عودته إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل. ويتأخر الفريق بفارق 14 نقطة عن وست هام يونايتد، الذي يحتل مركز خارج منطقة الهبوط، مع تبقي ست مباريات فقط على نهاية الموسم.

قال كيران ماكينا مدرب إبسويتش إن الفجوة بين فريقه، الذي صعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز العام الماضي فقط، والأندية الأكثر رسوخا في دوري الأضواء بدت كبيرة جدا، كما أعرب عن أسفه لفشل لاعبيه في الحفاظ على التقدم اليوم.

وقال “يبدو أن المهمة كانت صعبة للغاية علينا هذا الموسم من حيث حصد النقاط التي كنا نطمح إليها.

“لم نكن بعيدين جدا عن ذلك، لكن يبدو أننا لن نتمكن من اجتياز هذه العقبة”.

(رويترز)