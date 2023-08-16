تشيلسي يتوصل لاتفاق لضم لافيا من ساوثامبتون

لندن: قالت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء إن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توصل لاتفاق لضم لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثامبتون.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن تشيلسي سيدفع 53 مليون جنيه استرليني (67.32 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 19 عاما.

وانضم لافيا إلى مانشستر سيتي في 2020 لكنه خاض مباراتين فقط مع الفريق قبل انتقاله إلى ساوثامبتون في يوليو تموز 2022 مقابل 10.5 مليون جنيه استرليني.

وخاض لاعب الوسط المدافع 34 مباراة مع ساوثامبتون بجميع المسابقات، وأحرز هدفا واحدا لكن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

(رويترز)