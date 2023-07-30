تشيلسي يجتاز فولهام بثنائية وديا

لاندوفر- الولايات المتحدة: واصل تشيلسي نتائجه الجيدة في سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، عقب تغلبه 2 / صفر على فولهام، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وعلى ملعب (فيديكس فيلد) بمدينة لاندوفر في الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح البرازيلي تياغو سيلفا التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة .41

وكان تشيلسي بدأ استعداداته للموسم المقبل بالفوز 5 / صفر على ريكسهام الإنكليزي في 20 تموز/يوليو الجاري، وخلال رحلته للأراضي الأمريكية، فاز الفريق اللندني 4 / 3 على برايتون الإنكليزي يوم الأحد الماضي.

وتعادل تشيلسي 1 / 1 مع نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، في مباراته الودية الماضية يوم الخميس الماضي، قبل أن يتغلب على فولهام اليوم.

ويأمل تشيلسي في استعادة بريقه الذي فقده في الموسم الماضي، الذي شهد سلسلة من النتائج المخيبة على الصعيدين المحلي والقاري، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الفريق الأزرق مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه ليفربول في 13 آب/أغسطس القادم بملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.

(د ب أ)