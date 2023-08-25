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تشيلسي يحقق فوزه الأول في الموسم الجديد للدوري الإنكليزي على حساب لوتون تاون

منذ ساعة واحدة

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لندن:  فاز فريق تشيلسي على ضيفه لوتون تاون 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه رحيم سترلينج في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 68 ، قبل أن يسجل نيكولاس جاكسون الهدف الثالث في الدقيقة 75.

رفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن، حيث أصبح هذا الفوز هو الأول للفريق هذا الموسم بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ليفربول 1/1 قبل أن يخسر أمام ويستهام في الجولة الماضية 1 / .3

في المقابل ظل فريق لوتون تاون بلا رصيد، حيث خسر في مباراته بالجولة الأولى أمام برايتون 1 / 4، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام بيرنلي.

(د ب أ)

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