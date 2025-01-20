تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز 3-1 على ولفرهامبتون

لندن: حقق تشيلسي انتصاره الأول في ست مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 3-1 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز المهدد بالهبوط اليوم الإثنين بفضل أهداف ثنائي الدفاع توسين أدارابيويو ومارك كوكوريا والجناح نوني مادويكي.

ودفع الفوز تشيلسي إلى المركز الرابع فوق مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، بينما ظل ولفرهامبتون في المركز 17.

وتقدم أصحاب الضيافة، الذين يسعون للعودة إلى المسار الصحيح من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في الدقيقة 24 بهدف من مسافة قريبة سجله توسين.

لكن حارس المرمى روبرت سانشيز أهدى ولفرهامبتون هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول حين أسقط كرة من ركلة ركنية ليضعها مات دوهيرتي في الشباك. وكان مشجعو الفريق المضيف يخشون تكرار ما حدث في المباريات الأخيرة حين أهدر تشيلسي تقدمه لكن كوكوريا تقدم للهجوم ليسجل بعد مرور ساعة من اللعب.

وجاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي، حين تابع كيرنان ديوسبوري-هول، الذي شارك أساسيا لأول مرة في الدوري مع الفريق، كرة عرضية لتستقر أمام كوكوريا الذي استدار قبل التسديد في الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى حسم مادويكي النتيجة حين نفذ كول بالمر ركلة حرة فشل الحارس في التعامل معها ليتابع تريفوه تشالوباه العائد لستامفورد بريدج بعدما قطع تشيلسي إعارته لكريستال بالاس، الكرة برأسه ويضعها مادويكي من مسافة قريبة بالمرمى.

وقال مادويكي لشبكة سكاي سبورتس “إنها غريزة. غريزة المهاجم. كنت أعلم أنها ستتجاوز الخط. اعتذرت لتريفوه بعد ذلك. كان علي أن أكمل الكرة في الشباك بالتأكيد.

“كان يقول ‘لا يمكن أن تحرز هدفي’ ولكن قلت ‘يجب أن تفهم، هذا ما يدفعون لي مقابله”.

ويملك تشيلسي 40 نقطة من 22 مباراة بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر، وأربع نقاط عن أرسنال ونوتنغهام فورست.

ويتقدم تشيلسي بنقطتين على مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وحصل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا على دفعة معنوية بعودة القائد ريس جيمس الذي خاض أول مباراة له أساسيا بعد أحدث غياب له بسبب الإصابة.

كما منح تشالوباه دفاع تشيلسي صلابة أكبر بعد خسارة ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل بسبب الإصابة.

وغاب المدافع ليفي كولويل وثنائي الوسط روميو لافيا وإنزو فرنانديز عن تشكيلة تشيلسي قبل رحلة الفريق إلى مانشستر سيتي حامل اللقب يوم السبت.

(رويترز)