تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك ساوثهامبتون وينضم للمربع الذهبي للدوري الإنكليزي

لندن: استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز واكتسح ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4 /صفر مساء الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين من البطولة.
وجاء انتصار تشيلسي بعد هزيمتين متتاليتين أمام برايتون صفر/ 3، وأستون فيلا 1/ 2، بجانب الخروج من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي بالخسارة أمام برايتون أيضا 1/ 2.
وحسم تشيلسي الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف قبل أن يؤكد انتصاره العريض بهدف رابع في الشوط الثاني.
وافتتح الفرنسي كريستوفر نكونكو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 24، ثم أضاف البرتغالي بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 36، وتبعه ليفي كولويل بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني تكفل الإسباني مارك كوكوريلا بتسجيل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 78.
ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي إلى 46 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز الأخير، ليدنو خطوة جديدة من الهبوط.
وسجل تشيلسي انتصاره الثالث عشر مقابل سبعة تعادلات وسبع هزائم، بينما مني ساوثهامبتون بالهزيمة الثانية والعشرين مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات.
(د ب أ)