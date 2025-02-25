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تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك ساوثهامبتون وينضم للمربع الذهبي للدوري الإنكليزي

25 - فبراير - 2025

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لندن: استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات في الدوري الإنكليزي الممتاز واكتسح ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4 /صفر مساء الثلاثاء في الجولة السابعة والعشرين من البطولة.

وجاء انتصار تشيلسي بعد هزيمتين متتاليتين أمام برايتون صفر/ 3، وأستون فيلا 1/ 2، بجانب الخروج من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي بالخسارة أمام برايتون أيضا 1/ 2.

وحسم تشيلسي الفوز في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف قبل أن يؤكد انتصاره العريض بهدف رابع في الشوط الثاني.

وافتتح الفرنسي كريستوفر نكونكو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 24، ثم أضاف البرتغالي بيدرو نيتو الهدف الثاني في الدقيقة 36، وتبعه ليفي كولويل بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تكفل الإسباني مارك كوكوريلا بتسجيل الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 78.

ورفع هذا الفوز رصيد تشيلسي إلى 46 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز الأخير، ليدنو خطوة جديدة من الهبوط.

وسجل تشيلسي انتصاره الثالث عشر مقابل سبعة تعادلات وسبع هزائم، بينما مني ساوثهامبتون بالهزيمة الثانية والعشرين مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات.

(د ب أ)

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