تشيلسي يسحق فيلا ويشارك أرسنال بالمركز الثاني في الدوري الإنكليزي

لندن: سجل نيكولا جاكسون والقائد إنزو فرنانديز وكول بالمر ثلاثة أهداف بخبرة ليقودوا تشيلسي للفوز 3-صفر على ضيفه أستون فيلا الأحد والمشاركة في المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وبفضل الأداء بحرية، استغل صاحب الأرض ضعف أداء أستون فيلا الذي فشل في تحقيق الفوز في ثماني مباريات متتالية بكافة المسابقات.

وترك النادي اللندني بصمته مبكرا عندما تمكن المهاجم السنغالي جاكسون من التعامل ببراعة مع تمريرة عرضية من مارك كوكوريلا من الناحية اليسرى، ليضع الكرة في المرمى في الدقيقة السابعة.

واستغل فريق المدرب إنزو ماريسكا ارتباكا دفاعيا في الدقيقة 36 عندما تلقى فرنانديز تمريرة من بالمر قبل أن يطلق تسديدة في الشباك بين ماتي كاش وإزري كونسا.

وتفوق بالمر على زميليه عندما أطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العليا لمرمى الحارس البديل روبن أولسن في الدقيقة 83.

وقال بالمر لشبكة سكاي سبورتس “أعتقد أنني إذا دخلت الملعب واستمتعت بأدائي، ستأتي الأهداف والتمريرات الحاسمة. الأمر كله يعود للمدرب، الرغبة التي يضعها في التدريبات وما يقدمه له اللاعبون”.

وسنحت للمهاجم الدولي الإنكليزي أولي واتكينز أفضل فرص فيلا لكن روبرت سانشيز حارس تشيلسي أغلق الزاوية أمامه وهو في وضع انفراد بالدقيقة 15.

وفي الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول فشل في السيطرة على كرة أمام المرمى وتصدى سانشيز لمحاولته.

واضطر فيلا، الذي تعادل سلبيا مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، لاستبدال حارسه الأرجنتيني إميليانو مارتينيز بأولسن بين الشوطين بعدما أصاب نفسه أثناء محاولته استعادة الكرة التي مررها بالخطأ إلى أقدام جاكسون.

ومع زيادة الثقة، كان بدلاء تشيلسي قادرين على إضافة المزيد من الأهداف في وقت متأخر لكن أولسن تصدى لمحاولتين من جواو فيلكس ونوني مادويكي.

وبعدها بوقت قصير أطلق كريستوفر نكونكو تسديدة بعيدة عن المرمى.

وتقدم تشيلسي للمركز الثاني متساويا مع أرسنال في رصيد النقاط وفارق الأهداف قبل انطلاق المباراة الأخيرة بالجولة بين المتصدر ليفربول ومانشستر سيتي صاحب المركز الخامس. وتراجع فيلا للمركز 11.

(رويترز)