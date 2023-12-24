تشيلسي يسقط مجددا بثنائية أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي

لندن: عاد تشيلسي لطريق الهزائم في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته 1 / 2 أمام ضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ18 للمسابقة. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، فيما شهد الشوط الثاني أهداف المباراة الثلاثة. وبادر وولفرهامبتون بالتسجيل عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 51، قبل أن يضيف زميله مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز كريستوفر نكونكو هدفا لمصلحة تشيلسي في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليحاول الفريق اللندني خطف هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة ولكن دون جدوى. وارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي حقق انتصاره السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و8 هزائم، إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتلقاها الفريق الأزرق في المسابقة هذا الموسم، كما أنها الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة. اتسمت الدقائق الأولى من اللقاء بالهدوء، حيث خلت من الفرص الخطيرة على المرميين، رغم استحواذ لاعبي تشيلسي على الكرة في معظم الفترات. وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 28، لتشهد الفرصة الأولى في اللقاء عن طريق رحيم ستيرلينغ الذي نفذ ركلة حرة مباشرة لتشيلسي من مكان قريب من منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة فوق العارضة. ولم تمر سوى 3 دقائق، حتى حصل وولفرهامبتون على ركلة حرة أيضا من مكان قريب من منطقة الجزاء، حيث نفذ بابلو سارابيا الكرة، لكنه وضعها في الحائط البشري لتخرج إلى ركنية لم تستغل. وكاد كريج داوسون أن يمنح التقدم لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 41، حيث تابع ركنية نفذها سارابيا، ليسدد ضربة رأس، لكنها افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف. وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة ومليئة بالإثارة، حيث أضاع وولفرهامبتون فرصة محققة في الدقيقة 47 عن طريق جواو جوميز، الذي سدد من على حدود منطقة جزاء تشيلسي، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وتمر بجوار القائم الأيمن لركنية لم تثمر عن أي جديد. وأضاع توتي فرصة هدف محقق لوولفرهامبتون، بعدما تسلم عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، ليستقبلها بضربة رأس قوية تصدى لها الحارس جورجي بيتروفيتش ببراعة شديدة وأنقذ مرماه. وترجم وولفرهامبتون سيطرته على المباراة، بعدما افتتح ليمينا التسجيل في الدقيقة 51، حيث تابع ركنية نفذها سارابيا عرضية، ليرتقي فوق الجميع ويسدد ضربة رأس متقنة، واضعا الكرة في الزاوية اليمنى للمرمى. اكتسب لاعبو وولفرهامبتون مزيدا من الثقة عقب هدف التقدم، وسدد ليمينا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55، كان لها جورجي بيتروفيتش، حارس مرمى تشيلسي، بالمرصاد. وسدد جواو جوميز من خارج المنطقة في الدقيقة 63، تصدى لها بيتروفيتش، ليكثف بعد ذلك تشيلسي من هجماته، بغية تسجيل هدف التعادل سريعا. وعلى عكس سير اللعب، كاد تومي دويل أن يمنح وولفرهامبتون الهدف الثاني في الدقيقة 81، عندما أطلق قذيفة من خارج المنطقة، لكن بيتروفيتش واصل تألقه وأبعد الكرة بنجاح. وعزز وولفرهامبتون تقدمه بالهدف الثاني، الذي جاء من خلال مات دوهيرتي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، فمن هجمة منظمة من لاعبي ولفرهامبتون على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، فشل أكسيل ديساسي، مدافع تشيلسي، في إبعادها بشكل جيد لتتهيأ الكرة أمام أقدام مات دوهيرتي الذي سدد مباشرة إلى داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى. ولم يهنأ لاعبو وولفرهامبتون بالهدف الثاني كثيرا، حيث سرعان ما قلص الفريق اللندني الفارق بهدف حمل توقيع كريستوفر نكونكو في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع. وتلقى نكونكو تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق رحيم ستيرلينج إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المهاجم الفرنسي بضربة رأس واضعا الكرة داخل الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى، لينتهي اللقاء بفوز وولفرهامبتون 2 1/ على تشيلسي.

(د ب أ)



