تشيلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي

لندن: عزز فريق تشيلسي من حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، الجمعة، على ملعب “ستامفورد بريدج” في الجولة الـ37 للدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق الأهداف عن نيوكاسل، الثالث، وأستون فيلا، الخامس، وبفارق نقطة عن السيتي، السادس، ليحتدم الصراع بينهم على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الكارثية بتلقيه خسارته الثالثة تواليا والسادسة في آخر 8 مباريات مقابل تعادلين، ليظل في المركز 16، في أسوأ مواسم الفريق بالدوري الإنكليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما ألغى الحكم هدفا لهاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 16، بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، تمكن البلوز من هز شباك الكاميروني أندريه أونانا حارس الشياطين الحمر، عبر المدافع الإسباني مارك كوكوريا برأسية في الدقيقة 71، بعد تمريرة من زميله ريكي جيمس.

وفي نفس الجولة، تغلب أستون فيلا على ضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، سجلهما إزري كونسا، والفرنسي أبو بكر كامارا في الدقيقتين 59 و73.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي، السادس، أما توتنهام، فبقي في المركز 17 برصيد 38 نقطة.

(الأناضول)