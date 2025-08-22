رياضة | كرة قدم عالمية

تشيلسي يفوز على ويستهام في الدوري الإنكليزي

22 - أغسطس - 2025

حجم الخط
0

لندن: فاز فريق تشيلسي على مضيفه ويستهام 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم ويستهام بهدف سجّله لوكاس باكيتا في الدقيقة السادسة، وتعادل تشيلسي بهدف سجّله جواو بيدرو في الدقيقة 15، ثم سجل بيدرو نيتو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، ثم أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 3 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجّل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 54، ثم أضاف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس في الدقيقة 58.

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع كريستال بالاس سلبيا.

في المقابل، ظل ويستهام بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام سندرلاند صفر/ 3.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الرئيس ترامب يحتفل مع تشيلسي بكأس العالم للأندية
14 - يوليو - 2025
تشيلسي يهزم باريس سان جيرمان 3-صفر ويحرز كأس العالم للأندية لكرة القدم
13 - يوليو - 2025
تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي
28 - مايو - 2025
تشيلسي يهزم ديورجاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي
1 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية