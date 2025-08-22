تشيلسي يفوز على ويستهام في الدوري الإنكليزي

لندن: فاز فريق تشيلسي على مضيفه ويستهام 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدّم ويستهام بهدف سجّله لوكاس باكيتا في الدقيقة السادسة، وتعادل تشيلسي بهدف سجّله جواو بيدرو في الدقيقة 15، ثم سجل بيدرو نيتو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 23، ثم أضاف إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 3 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجّل مويسيس كايسيدو الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة 54، ثم أضاف تريفوه تشالوباه الهدف الخامس في الدقيقة 58.

ورفع تشيلسي رصيده إلى أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى مع كريستال بالاس سلبيا.

في المقابل، ظل ويستهام بلا رصيد، حيث خسر في الجولة الأولى أمام سندرلاند صفر/ 3.

(د ب أ)