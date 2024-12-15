تشيلسي يفوز 2-1 على برنتفورد ليواصل مطاردة ليفربول المتصدر

لندن: سجل مارك كوكوريا ونيكولاس جاكسون ليقودا تشيلسي للفوز 2-1 على ضيفه برنتفورد اليوم الأحد ليكون صاحب الأرض على بعد نقطتين من ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض تشيلسي سيطرته منذ البداية، لكنه انتظر حتى الدقيقة 43 ليسجل عندما تقدم المدافع الإسباني كوكوريا نحو منطقة الجزاء وقفز عاليا ليحول تمريرة عرضية من نوني مادويكي ويضعها بضربة رأس في شباك الحارس مارك فليكن.

وتمكن جاكسون من تسجيل الهدف الثاني قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، عندما استقبل تمريرة طويلة من إنزو فرنانديز ووضعها في الشباك بتسديدة في القائم القريب محرزا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وكان برنتفورد خطيرا خلال تنفيذ الهجمات المرتدة وسجل برايان مبيمو، أخطر لاعبي الفريق الزائر، هدفا في الدقيقة 90 ليجعل المباراة أكثر إثارة قبل النهاية لكن تشيلسي صمد ليفوز وليتقدم بفارق أربع نقاط على أرسنال ثالث الترتيب.

(رويترز)