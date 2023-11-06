تشيلسي يقسو على توتنهام برباعية في ديربي لندن

لندن: قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام مضيفه توتنهام إلى فوز كاسح 4 1/ في مباراة ديربي لندن التي جمعت بينهما مساء الاثنين في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه السويدي ديان كولوسيفسكي ‏لكن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون تقمص دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) لتشيلسي في الدقائق 75 و90 والوقت بدل الضائع وتكفل كول بالمير بتسجيل الهدف الأول لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة .35

وشهدت المباراة إلغاء الحكم هدفا لتوتنهام ومثله لتشيلسي مع طرد الأرجنتيني كريستيان روميرو والإيطالي ديستيني أودوجي ثنائي دفاع توتنهام في الدقيقتين 35 و.55

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 15 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني، حيث فشل في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي الذي يتفوق عليه بنقطة واحدة.

(د ب أ)