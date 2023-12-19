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تشيلسي يقهر نيوكاسل يونايتد ويتأهل لقبل نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

منذ ساعتين

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لندن:  أطاح تشيلسي بضيفه نيوكاسل يونايتد من دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية لكرة القدم مساء الثلاثاء.

انتزع تشيلسي بطاقة التأهل بسيناريو مثير بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 16.

وأحرز الأوكراني ميخايلو مودريك هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 92، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني بنتيجة 4/2 بعد تألق الحارس دوردي بيتروفيتش الذي تصدى لركلتي ترجيح.

فرط نيوكاسل يونايتد في بطاقة التأهل خلال الثواني الأخيرة لينهي مسلسل إقصائه للكبار بعدما أطاح بمانشستر يونايتد وقبله مانشستر سيتي في المراحل السابقة.

وبنفس السيناريو تأهل فولهام بعد التعادل مع مضيفه 1/1 ثم التفوق بنتيجة 7/6 بركلات الترجيح.

أما مدلزبره فصعد بالفوز على بورت فايل بثلاثية دون رد، سجلها جوني هاوسون ومورجان روجرز ومات كروكس في الدقائق 11 و23 و53.

وتختتم مباريات دور الثمانية بمواجهة بين ليفربول ووست هام يونايتد على ملعب أنفيلد مساء اليوم الأربعاء.

(د ب أ)

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