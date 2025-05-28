تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

فروتسواف (بولندا): توج فريق تشيلسي الإنكليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام ريال بيتيس الإسباني، لانتصار ثمين ومستحق 4 / 1، الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وفي المباراة التي أقيمت بمدينة فروتسواف البولندية، بادر ريال بيتيس بالتسجيل مبكرا عن طريق نجمه المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة التاسعة، غير أن تشيلسي انتفض في الشوط الثاني.

وأحرز الأرجنتيني إنزو فيرنانديز هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 65، وأضاف السنغالي نيكولاس جاكسون والإنكليزي جادون سانشو الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 70 و83 على الترتيب.

وتكفل الإكوادوري مويسيس كايسيدو بإحراز الهدف الرابع لتشيلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح تشيلسي، الذي أنهى موسمه بالدوري الإنكليزي الممتاز في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أول فريق يتوج بجميع المسابقات القارية للأندية.

وبعد أن سبق له التتويج بلقب دوري الأبطال مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، إلى جانب لقبين في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية التي توقفت منذ عدة سنوات، صار تشيلسي أول فريق في التاريخ يحقق الفوز بجميع البطولات الأوروبية للأندية، في نهائي أوروبي هو الثالث عشر في تاريخه.

كما تسبب تشيلسي في حرمان ريال بيتيس من حصد أول لقب أوروبي له على الإطلاق.

وسرعان ما تقدم بيتيس في الدقيقة التاسعة عن طريق الزلزولي، الذي افتتح التسجيل بعدما سدد كرة أرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء، لتهز شباك الحارس فيليب يورجنسن.

وواصل بيتيس ضغطه المبكر بحثا عن تسجيل هدف ثان، وكاد مدافعه مارك بارترا يفعل ذلك في الدقيقة 12، حينما سدد كرة ذكية على مقربة من منطقة الجزاء، لكن يورجنسن أبعدها بنجاح.

واعتمد التشيلي مانويل بلجريني، المدير الفني لفريق بيتيس، على الزلزولي والبرازيلي أنتوني، المعار من مانشستر يونايتد الإنكليزي، ونجم خط الوسط إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي عاد مؤخرا لصفوف المنتخب الإسباني بعد تألقه في الموسم المنقضي.

على الجانب الآخر، لم تفلح محاولات تشيلسي في تسجيل التعادل، وضاعت محاولات كول بالمر، وكذلك المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، أمام بيتيس وحارس مرماه أدريان.

ورغم ذلك لم ينجح بيتيس أيضا في تسجيل هدف ثاني، وانتهى الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، لكنه تعرض لضربة قوية مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وخرج الزلزولي مصابا في الدقيقة 53، ليحل بدلا منه خيسوس رودريجيز، الذي حاول بدوره ملء الفراغ الذي تركه صاحب هدف التقدم للفريق الإسباني.

لكن تشيلسي استثمر ذلك جيدا وأعاد تنظيم دفاعه وخرج في هجمات مستمرة على مرمى بيتيس بهدف تسجيل هدف التعادل، وكان لهم ذلك في الدقيقة 65 عن طريق إنزو فيرنانديز، الذي تلقى عرضية مميزة من الجهة اليمنى من زميله بالمر، ليضع الكرة بضربة رأس في الشباك.

وواصل تشيلسي ضغطه بينما حاول بيتيس تنظيم دفاعه والتراجع لمنطقة جزاءه لإبقاء الأمور على حالها وعدم تلقي شباكه لهدف ثان، لكن ذلك لم يحدث.

ونجح تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 عن طريق جاكسون، الذي تلقى عرضية من زميله بالمر، ليضعها بالصدر في شباك بيتيس مسجلا الهدف الثاني.

وواصل الفريق الإسباني الانهيار، ليتلقى الهدف الثالث في الدقيقة 85 عن طريق سانشو، الذي تلقى تمريرة من زميله كيرنان دوسبري هال، ليدخل بالكرة منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ويسدد كرة فشل أدريان في التصدي لها موسعا الفارق لتشيلسي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تشيلسي الهدف الرابع عن طريق كايسيدو، الذي سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك أدريان.

ونجح تشيلسي في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه على ريال بيتيس 1/4، وتتويجه بلقب البطولة.

(د ب أ)