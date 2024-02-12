تشيلسي ينتزع الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنكليزي

لندن: قلب تشيلسي تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مضيفه كريستال بالاس بفضل هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من كونور كالاجر وإنزو فرنانديز بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأدرك جالاجر التعادل قبل أن يضع فريقه في المقدمة 2-1 وحسم فرنانديز الفوز ليحتل تشيلسي المركز العاشر في الدوري.

وبهذا يزداد الضغط على روي هودجسون مدرب بالاس الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة في الدوري.

ويحتل كريستال بالاس المركز 15 في الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق خمس نقاط فقط فوق منطقة الهبوط.

وقدم تشيلسي أداء متباينا في الشوطين، إذ تأخر بهدف في الشوط الأول سجله ببراعة جيفرسون ليرما قبل أن يدرك جالاجر التعادل في الدقيقة 47.

وسجل جالاجر الهدف الأول بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني مستغلا عرضية من مالو جوستو من الجانب الأيمن ليضعها في الشباك.

وأحرز لاعب وسط إنكلترا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع مكللا هجمة من الجانب الأيمن بعدما تلقى عرضية من كول بالمر قبل أن يسدد من حدود منطقة الجزاء إلى داخل المرمى.

ومن هجمة مرتدة أخرى، مرر بالمر الكرة إلى إنزو فرنانديز الذي حسم الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان ليرما قد افتتح التسجيل لصالح صاحب الأرض في الدقيقة 30 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا للمرمى بعدما استخلص تيريك ميتشيل الكرة من مادوك في محاولة تشيلسي لتدارك الوضع بعد محاولة ضعيفة من تياجو سيلفا لإبعاد الكرة بالرأس.

وهذا الفوز رقم 13 على التوالي الذي يحققه تشيلسي على كريستال بالاس في الدوري الممتاز وهو رقم قياسي على مستوى النادي.

(رويترز)