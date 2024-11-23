تشيلسي يهزم ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي

ليستر: هزّ نيكولاس جاكسون وإنزو فرنانديز الشباك، ليقودا تشيلسي للفوز 2-1 على مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم السبت، وهو انتصار كان ليصبح أكثر سهولة لو لم يقم جناح تشيلسي نوني مادويكي بإعاقة تسديدة كول بالمر التي كانت في طريقها إلى المرمى.

وعاقب جاكسون ليستر سيتي على عدم إبعاد كرة في الدقيقة 15، ليهز الشباك بتسديدة بالجزء الخارجي لقدمه اليمنى ليسيطر تشيلسي على مجريات الأمور.

وكان من المفترض أن يتقدم تشيلسي بهدفين في الدقيقة 54، لكن مادويكي وقف في طريق تسديدة كول بالمر من مسافة قريبة في المرمى الخالي لكن فرنانديز قائد تشيلسي جنب زميله الحرج بتسجيله هدفا برأسه في الدقيقة 75.

وقلص جوردان أيو الفارق لليستر سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء، لكن تشيلسي رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث.

(رويترز)