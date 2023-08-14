تشيلسي يهزم ليفربول في سباق التعاقد مع كايسيدو 

لندن: ذكر تقرير إخباري أن نادي تشيلسي توصل إلى اتفاق حول صفقة تصل قيمتها إلى 115 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) لضم مويسيس كايسيدو من نادي برايتون.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم الإثنين، أن برايتون سيحصل على 100 مليون إسترليني، ثم قد يحصل على 15 مليون أخرى كمتغيرات، وأن الصفقة أصبحت بصدد الحسم أخيرا بعد مفاوضات طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن تعاقد تشيلسي، الذي يدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، مع كايسيدو سيشكل انتصارا على ليفربول الذي كان يهدف أيضا لضم لاعب خط الوسط الإكوادوري البالغ من العمر 21 عاما.

(د ب أ)