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تشيلسي يهزم نيوكاسل 3-2 وبالمر يتألق مجددا

11 - مارس - 2024

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لندن: خفف تشيلسي بعض الضغوط عن مدربه ماوريسيو بوكيتينو بفوزه 3-2 على ضيفه نيوكاسل يونايتد الذي يحتل مثله مركزا في منتصف جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إذ صنع كول بالمر أفضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم هدفا وسجل هدفا آخر.
وحول السنغالي نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي تسديدة بالمر في مرمى الحارس مارتن دوبرافكا في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل نيوكاسل في الدقيقة 43 عبر ألكسندر إيساك.
واستعاد تشيلسي، الذي تعرض لانتقادات بعد التعادل 2-2 مع برنتفورد قبل تسعة أيام، تقدمه في الدقيقة 57 عندما سجل بالمر هداف الفريق هذا الموسم بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وجعل البديل ميخايلو مودريك النتيجة 3-1 في الدقيقة 76 عندما توغل اللاعب الأوكراني بين دفاع نيوكاسل وراوغ الحارس دوبرافكا ليهز الشباك.
وأعطت تسديدة قوية من جاكوب ميرفي الأمل للفريق الزائر في الدقيقة 90 لكن تشيلسي تماسك ليخرج منتصرا.
(رويترز)

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