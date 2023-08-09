تشيلسي يواجه تحقيقات في مخالفات مالية مزعومة

لندن: ذكرت تقارير إخبارية أن نادي تشيلسي يواجه تحقيقات من قبل رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بسبب انتهاكات مالية مزعومة خلال حقبة رومان أبراموفيتش المالك السابق للنادي.

وتردد أن رجل الأعمال الأمريكي تود بولي ومجموعة كليرليك كابيتال، اللذين استحوذا على نادي تشيلسي في أيار/ مايو 2022 من أبراموفيتش الذي تعرض لعقوبات على خلفية علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والغزو الروسي لأوكرانيا، أبلغا رابطة الدوري الإنكليزي والاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بالمخالفات المحتملة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تموز/ يوليو الماضي، أنه تلقى اتصالات “بشكل استباقي” من التحالف المالك لتشيلسي بقيادة تود بولي، والذي وافق على دفع عشرة ملايين يورو بسبب “تقارير مالية غير مكتملة” خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2019.

وذكر تشيلسي في بيان، أن ملاك النادي علموا بوجود مخالفات محتملة عند إجراء عملية الفحص قبل إتمام صفقة الشراء، وبعد إتمام الصفقة، أبلغوا يويفا بالأمر.

وذكرت تقارير أن رابطة الدوري الإنكليزي لم توجه أي اتهامات للنادي بعد، ولكن رغم أن الادعاءات تتعلق بالمالك السابق لتشيلسي، قد يواجه النادي غرامة مالية أو خصم نقاط في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات.

(د ب أ)