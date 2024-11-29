تشيلسي يواصل انتصاراته في دوري المؤتمر الأوروبي

إسطنبول: واصل فريق تشيلسي سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري المؤتمر الأوروبي، وحقق فوزا ثمينا على مضيفه هايدنهايم الألماني بهدفين نظيفين على ملعب “فويت أرينا”، الخميس، في الجولة الرابعة للمسابقة.

تقدم تشيلسي عن طريق لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 51، ثم أضاف الأوكراني ميخاليو مودريك الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة طرد الإيطالي تشيزاري كاسادي لاعب تشيلسي بعد حصوله على الإنذار الثاني.

الفوز هو الرابع تواليا لتشيلسي الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة، معززا موقعه في صدارة جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد هايدنهايم عند النقطة 9 في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى، فاز سيركل بروج البلجيكي على ضيفه هارتس الاسكتلندي بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي مالامين إيفيكيلي وغاري ماغني في الدقيقتين 40، و90.

ورفع سيركل بروج رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد هارتس عند 6 نقاط في المركز 18.

كما فاز أبويل القبرصي على مولده النرويجي 1-0، وبالنتيجة نفسها فاز يورغوردين السويدي على نيو سانتس الويلزي، وبانثيناكوس اليوناني على هلسنكي الفنلندي.

وفاز بانيا لوكا البوسني على لاسك لينز النمساوي 2-1، وبالنتيجة نفسها فاز كوبنهاغن الدنماركي على دينامو مينسك البيلاروسي، وتعادل تسيلي السلوفيني مع ياجيلونيا البولندي 3-3، وسانت جالين السويسري مع باتشكا توبولا الصربي 2-2، ونواه الأرميني وفيكينجور الأيسلندي سلبا.

(الأناضول)