تشيلسي يواصل ترنحه بخسارة جديدة أمام أستون فيلا في الدوري الإنكليزي

لندن: واصل تشيلسي ترنحه في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر صفر / 1 أمام ضيفه أستون فيلا، الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة، التي شهدت فوز برايتون 3 / 1 على ضيفه بورنموث.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، ارتدى أولي واتكينز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه لتحقيقه انتصاره الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل خسارتين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل فوز وحيد وتعادلين، عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز السادس.

وحافظ برايتون على تواجده وسط الكبار، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على بورنموث.

وبادر بورنموث بالتسجيل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 25، لكن زميله ميلوس كيركيز سجل هدف التعادل لبرايتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف كاورو ميتوما الهدفين الثاني والثالث لبرايتون في الدقيقتين 46 و77 على الترتيب.

وارتفع رصيد برايتون، الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

(د ب أ)