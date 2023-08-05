تشييع الشاب معطان الذي استشهد برصاص مستوطنين في قرية برقة

برقة: شيع فلسطينيون السبت، شابا فلسطينيا استشهد برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، التي أعلنت مساء الجمعة في بيان استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة” شرق رام الله.

ولُف الجثمان بالكوفية الفلسطينية والعلم الفلسطيني، وسار المشيعون خلفه في شوارع القرية قبل دفنه.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة في بيان، إنه تلقى تقارير بشأن “اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين” في برقة.

وأضاف البيان “خلال الاشتباكات، أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين، ونتيجة لذلك قتل فلسطيني”.

وبحسب الجيش “تم تلقي تقارير تفيد بإصابة مدنيين إسرائيليين بالحجارة التي ألقيت عليهم”، وأشار أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يحققان في ذلك.

قبلها، استشهد شاب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تقوم بدوريات “عندما أطلق مشتبه بهم النار، وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحيّ”.

وقال بيان الجيش “تم تحديد إصابات”.

ويأتي هذا بينما لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة شهداء الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين، بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

(أ ف ب)