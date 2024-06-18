منوعات | أبيض و أسود

تشييع جثة ضابط درزي من جيش الاحتلال قُتل في رفح- (شاهد)

18 - يونيو - 2024

حجم الخط
2

لندن- “القدس العربي”:

شيّع أهالي قرية بين جن الإسرائيلية، جثة الضابط في جيش الاحتلال وسيم محمود، والذي قُتل مع 7 جنود قبل أيام في استهداف المقاومة الفلسطينية لمركبتهم المدرعة في مدينة رفح.

وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إن وسيم (23 عاما) قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 18, 2024 الساعة 12:10 م

    إلى جهنم وبئس المصير يا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒

    رد
  2. يقول ناجي المقلاع:
    يونيو 18, 2024 الساعة 4:42 م

    إلى جهنم وبئس المصير ،Tools
    إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

    رد

أخبار ذات صلة

محلل إسرائيلي: التساؤل بشأن مصير السنوار بهدف لكشف مكانه
منذ ساعتين
“كتائب القسام” تعلن إيقاع آليات إسرائيلية في “كمين محكم” برفح
منذ 3 ساعات
سي إن إن: نتنياهو يفكر بتهجير سكان شمال غزة.. ونواب إسرائيليون يدعون لتجويعهم لا “تسمينهم”
منذ 4 ساعات
غزة: مياه الأمطار تغمر خيام النازحين.. والسكان يخشون الغرق- (فيديوهات)
منذ يوم واحد

اشترك في قائمتنا البريدية