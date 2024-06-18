تشييع جثة ضابط درزي من جيش الاحتلال قُتل في رفح- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
شيّع أهالي قرية بين جن الإسرائيلية، جثة الضابط في جيش الاحتلال وسيم محمود، والذي قُتل مع 7 جنود قبل أيام في استهداف المقاومة الفلسطينية لمركبتهم المدرعة في مدينة رفح.
وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إن وسيم (23 عاما) قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.
إلى جهنم وبئس المصير يا جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒
إلى جهنم وبئس المصير ،Tools
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم