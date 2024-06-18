تشييع جثة ضابط درزي من جيش الاحتلال قُتل في رفح- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

شيّع أهالي قرية بين جن الإسرائيلية، جثة الضابط في جيش الاحتلال وسيم محمود، والذي قُتل مع 7 جنود قبل أيام في استهداف المقاومة الفلسطينية لمركبتهم المدرعة في مدينة رفح.

وقال جيش الاحتلال في وقت سابق إن وسيم (23 عاما) قبل مقتله كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء 402 للمسارات الحديدية.