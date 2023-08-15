تشييع جثماني شهيدين في أريحا بينهما طفل والاحتلال يقر بإطلاق صاروخ على مستوطنة قرب جنين

أريحا-جنين-القدس/ “القدس العربي”:

شيع الاف المواطنين الفلسطينيين في محافظة أريحا والأغوار، جثماني شهيدين قتلتهما قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر، فيما أقر الاحتلال بإطلاق صاروخ على مستوطنة إسرائيلية بالقرب من مدينة جنين.

وفي التفاصيل، شيع الاف المواطنين جثماني الشهيدين الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما)، والشاب محمد ربحي نجوم (25 عاما)، حيث انطلق موكب جنازة الشهيدين من مستشفى أريحا الحكومي إلى منزلي ذويهما.

وندد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين، بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

وأعلنت حركة “فتح” في مخيم عقبة جبر الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهيدين اللذين ارتقيا على أرض المخيم.

واعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم يعود إلى شعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب، مطالبا بتقديمهم للعدالة الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحامات الوحشية الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، كما حصل في اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا صباح اليوم، الذي أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة آخرين من المواطنين.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، بأنها تأتي جراء تقاعس الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضح رأفت في تصريحات صحافية أن حكومة المستوطنين التي يتزعمها نتنياهو وبن غفير وسموتريتش تقوم بجرائم يومية ضد الفلسطينيين، من خلال عمليات الإعدام التي تنفذها، دون أن تنفذ أيّ قرار من قرارات الأمم المتحدة، خاصة وقف الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير شرعي.

وفي سياق متصل أعلنت كتيبة العياش في جنين عن إطلاق صاروخ “قسام 1” تجاه مستوطنة “شاكيد” غرب جنين.

وقالت الكتيبة في بيان صحافي لها “إن ذلك جاء رداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وثأراً لدماء شهدائنا التي هي وقود جهادنا واستمرارا لعملية الاعداد والتطوير المستمر”.

وأشارت الكتيبة في البيان إلى أنه “رغم الظروف الأمنية المعقدة وقلة الإمكانيات والتضييقات، إلا أنهم مستمرون في طريقهم لجعل ضفة العياش جحيماً على المحتلين”.

وأعلن جيش الاحتلال عن رصده إطلاق 6 صواريخ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من منطقة جنين صوب مستوطنة “شاكيد”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش عثر على منصّة بعد محاولة إطلاق صاروخ من منطقة جنين باتجاه مستوطنة “شاكيد”.

وكانت الإذاعة نقلت عن متحدّث باسم جيش الاحتلال القول إنه جرى تنفيذ محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ بدائي من جنين صوب إحدى المستوطنات.

وقال الجيش في بيان إنه عثر على بقايا صاروخ مرتجل وقاذفة، وخبراء المتفجرات على وشك فحص وجود متفجرات، وسيتم إرسال النتائج إلى قوات الأمن لمزيد من التحقيقات.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص تجاه عدد من العمال، واحتجزت 3 نساء بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي قرية رمانة، واقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال لاحقت العمال بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وسط إطلاق الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة عامل برضوض، واحتجزت 3 نساء.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين خلال مداهمات، في الضفة المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان صحافي إنه صادر سلاحين من نوع “أير سوفت”، ومسدّسًا، وبندقية M16.

مقدسيا، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم 20 منشأة في حي وادي الجوز، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن إخطارات الهدم استهدفت المنشآت في المنطقة الصناعية الرئيسية بالقدس، حيث تواجه 37 منشأة تجارية وصناعية من أصل 200 منشأة في حي وادي الجوز خطر الهدم لصالح إقامة أضخم مشروع إسرائيلي استيطاني يُطلق عليه “وادي السيليكون”.

وأفاد شهود عيان بأن جرافة تابعة لمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، جرفت قطعة أرض في وادي حلوة، كان قد استولى عليها مستوطنون قبل عدة سنوات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الحي.

وفي ذات السياق، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مواطنا على هدم منزله ذاتيا، في حي المصرارة بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي متنزها وقامت بتحطيم أشجار حرجية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي الأغوار الشمالية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابة الحديدية شرق عاطوف والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.