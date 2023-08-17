تشييع جثمان “الكستوني” في جنين.. والاحتلال يجرف مدرستين في بادية رام الله قبل أيام من بداية العام الدراسي

جنين-رام الله-نابلس-سلفيت- “القدس العربي”:

شيعت جماهير حاشدة في محافظة جنين، جثمان الشهيد مصطفى أكرم قمبع “الكستوني” (32 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تفجير منزله وهو في داخله بالبلدة القديمة من جنين.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد وصولا إلى مقبرة شهداء الحي الشرقي في المدينة.

وكانت قوات خاصة قد اقتحمت في ساعات الصباح الباكر البلدة القديمة في مدينة جنين، حيث دارت اشتباكات بفعل تصدي المقاومين للقوات، حيث استهدفوها بالرصاص والعبوات الناسفة والعبوات المتفجرة، وقد اعترف الاحتلال بإصابة جندي إسرائيلي.

وأفادت مصادر محليّة أن قوات خاصّة تبعتها تعزيزات عسكرية، اقتحمت منطقة الوسط التجاري في جنين وبلدتها القديمة (سوق السيباط)، وقتلت الشاب مصطفى الكستوني، وهو جريح ومعتقل سابق، واعتقلت الشابين هاني الكستوني وصهيب الهصيص، بعد هدم مخبز في المكان.

وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت شابين بالادّعاء أنهما مطلوبان لقوات الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة إن الشهيد الكستوني أصيب برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، وأضافت أن موظفة في الوزارة (34 عامًا)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين.

وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز “الشاباك” أن قوات الجيش و”حرس الحدود” قتلوا فلسطينيًا مسلّحًا واعتقلوا اثنين آخرين، بعد مداهمة في جنين لاعتقال خليّة مرتبطة بالجهاد الإسلامي، وفي أثناء ذلك أصيب جندي بجروح طفيفة جرّاء الشظايا.

وأضاف البيان أنّ القوة الإسرائيلية الخاصّة تعرضت لإطلاق نار، وفي أثناء ذلك أصيب الكستوني وارتقى إثر ذلك لاحقًا، وهو الذي يتهمه الاحتلال بالمشاركة في عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وزعمت قوات الاحتلال العثور على قطع سلاح، وعبوات ناسفة محليّة الصنع كانت جاهزة للاستخدام.

وقالت حركة “فتح”، في كلمتها في أثناء تشييع جثمان الشهيد إن جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة النضال، وأن والرد على ذلك سيكون بتعزيز الوحدة الفلسطينية.

وقد عمّ الإضراب التجاري الشامل مدينة جنين، بدعوة من حركة “فتح” والقوى الوطنية، حدادا على روح الشهيد.

ونعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، الشهيد والأسير السابق “الكستوني”، وقالت إنّ الشهيد شقيق لأسيرين وهما سامر قمبع، المعتقل منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ولا يزال موقوفًا، وهاني قمبع الذي تم اعتقاله صباح اليوم.

وتداول نشطاء صورة للشهيد خلال مطاردته دبابة “الميركافا” في أثناء الاقتحام الإسرائيلي لجنين 2002.

وفي سياق متصل، أعلنت كتيبة تطلق على نفسها اسم “كتيبة يعبد الضياء” تفجير عبوة ناسفة في آلية لجيش الاحتلال، بعد اقتحامه بلدة يعبد جنوب جنين فجر اليوم.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد، حيث اعتبرت دماء الشهداء مشعلا لمزيد من جذوة المقاومة وامتدادها في كل الساحات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث توغلت في عدد من أحياء القرية، وداهم الجنود عدة منازل فيها، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه أحد المواطنين.

قال الموطن علاء حجة من قرية برقة شمال غرب نابلس إن نجله الشاب يوسف حجة تعرض لإطلاق نار مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه للقرية.

وأضاف حجة أن جيش الاحتلال كان يقتحم البلدة القديمة من القرية، حيث منزلهم، وأن نجله كان بطريق عودته إلى المنزل، وفي الأثناء ولدى وصوله لمحيط المنزل تفاجأ باقتحام الجنود للمكان وانتشارهم فيه، فأطلقوا النار على المركبة التي كان يقودها، وخلال محاولته الخروج من الموقع، أطلقوا النار صوبه ثانية، ما دعاه إلى الفرار من المركبة التي تعرضت لإصابات مباشرة وأضرار جسيمة.

وأوضح المواطن حجة أن أحد جنود الاحتلال أصيب بنيران جندي آخر خلال إطلاق النار، وهو ما أثار حفيظة الجنود الذين اقتحموا منزلهم بعنف وأخذوا بإسعاف الجندي المصاب.

وفي رام الله، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، مدرستين شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، والتي تخدم عدداً من التجمعات البدوية شرق المدينة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحافي، إن آليات الاحتلال هدمت مدرسة عين سامية ضمن سلسة متواصلة لاستهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كافة.

واعتبر مليحات هدم مدرسة عين سامية، تجسيدا حقيقيا لإرهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتهديدا للحق في التعليم الآمن والمستقر.

ووصف أن ما تعرضت له المدرسة يعكس بشاعة الاحتلال، واستهدافه المتواصل للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية، من دون اكتراث بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية.

وتابع أنّ العام الدراسي الحالي شهد تزايداً ملحوظا في عدد الانتهاكات وطبيعتها، وتحديدا في المناطق الأقل حظا، والمناطق المصنفة (ج).

وشدد مليحات على أن تصاعد وتيرة الانتهاكات بشكلٍ لافت للنظر يستدعي تدخلاً عاجلاً من المؤسسات الحقوقية والدولية كافة، والمدافعة عن الطفولة والحق في التعليم.

وطالب بضرورة فضح الانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال، ومجابهة مثل هذه القرارات الخطيرة، ومتابعتها وفق المقتضى القانوني.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال مدرسة “رأس التين”، في تجمع القبون البدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوات الاحتلال المعززة بالجرافات العسكرية، تجمع القبون البدوي شرق البلدة، وهدمت المدرسة الوحيدة فيها.

يذكر أنه يوم الأحد الماضي، هاجم المستوطنون المدرسة وحطموا شبابيكها، ودمروا محتوياتها، قبل أن تأتي جرافات الاحتلال صباح اليوم لتهدمها.

وتستوعب مدرسة رأس التين نحو 50 طالبا، من الصف الأول حتى التاسع، وهم موزعون على 5 غرف صفية.

يُذكر أن تجمع القبون البدوي كان يعيش فيه نحو 500 نسمة من عائلتي كعابنة وأبو كباش، قبل أن يضطروا إلى الرحيل عنه قسرا بفعل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم تدمير قوات الاحتلال مدرسة عين سامية في مديرية تربية رام الله والبيرة، التي تقدم خدمات تعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي.

ورأت “التربية” في بيان صحافي في خطوة الهدم أنها فعل عدائي من الاحتلال مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يعني حرمان الطلبة في هذا التجمع من الحصول على حقهم في التعليم.

وأكدت “التربية” أن هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم، وتزيد هذه الإجراءات العدائية تفاقم الوضع التعليمي الصعب الذي يواجهه الطلبة في المناطق المتضررة، وتعيق جهود الوصول إلى التعليم والتنمية المستدامة.

ودعت المجتمع الدولي والجهات الإنسانية إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات اللاإنسانية، والعمل على ضمان حماية حقوق الأطفال والشباب في الوصول إلى تعليم آمن ونوعي، مؤكدة أهمية احترام هذه القوانين والاتفاقيات وتعزيزها، لضمان توفير فرص تعليمية عادلة.

وفي الأغوار الشمالية، فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منشآت سكنية في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة حمصة التحتا من جهة حاجز الحمرا العسكري، وشرعت بتفكيك منشآت سكنية في المنطقة ومصادرتها.

وكان جنود الاحتلال، قد صادروا يوم أمس الأربعاء، مركبة خاصة لفلسطيني، في أثناء عمله في مسجد قرية كردلة بالأغوار الشمالية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 897 اعتداءً، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وفق هيئة الجدار والاستيطان.

وفي نابلس، واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف الأراضي الزراعية في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن، إن جرافات الاحتلال واصلت على مدار الساعات الماضية أعمال التجريف في أراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية، بهدف تمديد خطوط ضغط عالٍ للكهرباء، بهدف السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لصالح البؤرتين الاستيطانيتين “إيش كودش” و”أحيا”.

وأوضح أن المستوطنين نصبوا منازل متنقلة “كرفانات” قبل شهر على أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية، وأن جرافات الاحتلال بدأت بمد خطوط الكهرباء للبؤرة الجديدة، مشيرا إلى أن الأراضي في تلك المناطق ملكية خاصة ويحمل أصحابها وثيقة “طابو”.

وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة صناعية في قرية سرطة غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي سرطة إبراهيم الخطيب بأن قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت القرية، وتوجهت إلى المنطقة الجنوبية، وشرعت بهدم ورشة حدادة للمواطن محمد علي صرصور مساحتها 200 متر مربع.

سياسيا، اعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي العبث بالأمن والاستقرار ستؤدي إلى تفجر الأوضاع، وخروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته وحدها.

وقال أبو ردينة إن الإدارة الأمريكية تعلم جيداً أن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية من قتل واجتياح واقتحام للمسجد الأقصى المبارك، واستيطان وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، كفيل بتفجير الأوضاع وعدم السيطرة عليها، لذلك عليها أن تتدخل وفوراً لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الساعي إلى تدمير كل شيء.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار مسلسل الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عمق المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

واعتبرت أن تلك الاقتحامات سياسة إسرائيلية لا تعترف بشريك السلام الفلسطيني، بل تسعى إلى تقويض مقومات وجوده وتدميرها، وتحاول بتلك العربدات ضرب مصداقيته وإضعافه في الشارع الفلسطيني، وتهدف إلى كسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى المواطنين الفلسطينيين، وترهيبهم وتذكيرهم يومياً ببطش آلة الحرب الإسرائيلية وتخويفهم منها، كذلك فرض صيغة غير إنسانية من التعايش مع الاحتلال والقبول به وبأشكال الاضطهاد والقمع المرافقة له، على طريق استكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتدجين مواطنيها.