إصابة العشرات في مظاهرات مقاومة الاستيطان بينهم وزير فلسطيني

طولكرم-الخليل-نابلس-قلقيلية/ “القدس العربي”:

شهدت بلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة الغربية اقتحامات ومواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود ضراغمة خلال اقتحام بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس المحتلة. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مخيم العروب، شمال الخليل، واعتقلت الشاب آدم هشام طافش عقب اقتحام منزله في مخيم العروب.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية كفر اللبد، شرق مدينة طولكرم. ولوحظت تحركات لقوات الاحتلال في محيط بلدة جبع، جنوب جنين.

ووفقا لمصادر فلسطينية استهدف مسلحون دورية لقوات الاحتلال على شارع نابلس بصليات من الرصاص.

وفي الخليل، أصيب مواطن وزوجته برضوض وكسور، اليوم الجمعة، إثر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط في الهيئة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أسامة مخامرة، إن المواطن هشام الهريني وزوجته أصيبا برضوض وكسور نتيجة اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، عند مدخل الكرمل- التوانة بمسافر يطا، حيث نقلا على إثرها إلى أحد المراكز الطبية القريبة.

وأشار الى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على طريق الكرمل – مسافر يطا، وفتشت سيارات المواطنين ودققت في هوياتهم الشخصية.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وفقا لما أفادت به مصادر في الهلال الأحمر بنابلس.

وفي قلقيلية، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأكدت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى الى إصابة اثنين منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

أما في سلفيت، فأصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان برضوض في منطقة البطن والصدر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، اليوم الجمعة، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وذكر الناشط في مجال الاستيطان ناظم السلمان أن قوات الاحتلال اعتدت على الوزير شعبان بالضرب المبرح، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع صوبه، وصوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية التي تقام في ديراستيا، ضد البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون إقامتها في منطقة القعدة شمال البلدة.