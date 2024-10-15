تشييع حاشد لشهيدين في جنين… وعمليات هدم إسرائيلية واسعة في القدس

الضفة الغربية ـ القدس – «القدس العربي» : استشهد شاب من مخيم جنين الثلاثاء متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي شنت كذلك حملة اعتقالات في مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة، رافقتها عمليات هدم واسعة لمنازل المواطنين في القدس، وأريحا، وجنين، وسلفيت.

واستشهد الشاب صلاح محمد جبارين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم جنين قبل نحو ثلاثة أشهر، وهو اليوم الذي استشهد فيه والده أيضًا إثر اقتحام إسرائيليّ سابق.

وكان سكان محافظة جنين شيعوا في موكب كبير جثماني الشهيدين الطفل ريان إبراهيم السيد، والأسير المحرر محمود أبو الرب من بلدة قباطية، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة ومخيمها يوم الإثنين.

وانطلقت مسيرة التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، بمشاركة آلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

حملة اعتقالات

ونفذت قوات الاحتلال عمليّات اعتقال طالت 25 مواطنًا من الضفة الغربية، بينهم فتاة من الخليل، اعتقل الاحتلال والدتها رهينة للضغط عليها.

وقال «نادي الأسير» إنّ عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، ونابلس، والخليل، وقلقيلية، وطولكرم، وأريحا، والقدس، ما يرفع إجماليّ المعتقلين منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر إلى 11300.

وأشار ا إلى أن الاحتلال نفّذ اقتحامًا في يطا جنوب الخليل، واعتقل العشرات وأخضعهم لتحقيقات ميدانية.

وقال منسق «اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان» في جنوب الخليل، راتب الجبور، إن قوات الاحتلال، داهمت العديد من منازل المواطنين في مناطق مختلفة من مدينة يطا.

وأضاف أن الاحتلال احتجز أكثر من 22 مواطنا، واعتدى جنوده عليهم بالضرب خلال التحقيقات الميدانية معهم، وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

واشار الى قيام قوات الاحتلال بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل المواطنين ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

وطاولت الاعتقالات الإسرائيليّة الأسير المحرر عبد الرحمن الجرف من منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، والشاب عمر عاطف دويكات بعد الاعتداء عليه بالضرب داخل منزله في قرية روجيب.

كما اعتقل الاحتلال الشاب كامل غنام من منزله في بلدة عقابا شمالي طوباس، والشابين فارس عوينات ومحمد إياد نوفل بعد اقتحام منزليهما في قلقيلية.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين بينهم طفلان.

إغلاق بوابة رام الله

وفي رام الله واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق البوابة المقامة على حاجز عطارة العسكري، شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتحت البوابة صباح أمس لمدة 10 دقائق وأعادت إغلاقها ما تسبب بأزمة مرورية، ودفع بالمواطنين إلى سلوك طرق بديلة.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة حاجز عطارة يوم الأربعاء الماضي، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين القادمين إلى مدينة رام الله.

هدم في القدس

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة وقود في قرية اللبن الشرقية الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، جنوب نابلس.

وأفاد المواطن منير حكواتي الذي يعمل داخل المحطة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المحطة برفقة جرافتين عسكريتين، واستولت على خزانات الوقود، وشرعت بعمليات الهدم لمنشآتها.

وفي القدس، هدمت آليات بلدية الاحتلال منشأة تجارية في حي وادي الجوز في مدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم وآليات البلدية حي «المنطقة الصناعية» في وادي الجوز في مدينة القدس، وحاصرت منشأة تجارية «عبارة عن محل لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي»، وأغلقت محيطها بالكامل، ثم شرعت بعملية هدمها.

وعملية الهدم هي الخامسة التي تنفذ في المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز، ففي نهاية آب / أغسطس الماضي هدمت 4 محلات تجارية وسكنية، وهدمت الثلاثاء منشأة، فيما يتهدد الهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في المكان، لتنفيذ وبناء مشروع «وادي السيليكون» على أنقاض منشآت قائمة، بعضها قبل احتلال القدس، وتعيل مئات العائلات الفلسطينية وتعتبر مصدر دخلهم الوحيد، كما تعتبر المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس الشرقية.

وبدأت بلدية الاحتلال عام 2020 بملاحقة أصحاب المنشآت في المنطقة الصناعية بقرارات الهدم واستدعاء للبلدية، ومنذ ذلك الوقت يخوض السكان صراعا في المحاكم الإسرائيلية لحماية العقارات من الهدم، فيما رفضت المحكمة المركزية قبل عدة أيام الالتماس الذي قدمه أصحاب العقارات ورفضت إلغاء مشروع «وادي السيليكون».

يذكر أن مشروع «وادي السيليكون» هو جزء من مبادرة حكومية للاحتلال مدتها خمس سنوات بقيمة 2.1 مليار شيكل (560 ألف دولار تقريبا)، أعلنت بلدية الاحتلال شهر حزيران / يونيو 2020 عن مخطط لبناء «حديقة تكنولوجية» مستوحاة من وادي السيليكون في الولايات المتحدة.

وتدّعي حكومة الاحتلال أن مشروع وادي السيليكون «الهايتك»، ذا التقنية العالية، هو الأضخم في القدس، ويهدف الى تقليل الفجوات وتحسين الوضع الاقتصادي للمقدسيين، لكنه في المقابل وجه مظلم يهدد بهدم عشرات المحلات الصناعية والتجارية التاريخية في المكان.

وحسب المشروع سيتم تخصيص 200,000 متر مربع لشركات الهايتك، و50,000 للفنادق، و50,000 أخرى للمساحات التجارية، وسيتم زيادة المساحات الخضراء في المكان، ووسائل النقل العام، وإنشاء كلية تقنية جديدة خاصة بالتكنولوجيا المتقدمة.

وفي سلفيت، هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزل المواطن سميح الناطور، في بلدة كفر الديك، غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن الناطور، المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، وهو قيد الإنشاء، بحجة البناء في المناطق المسماة «ج» غرب كفر الديك.

يذكر أن منزل المواطن الناطور هو الثالث الذي تهدمه قوات الاحتلال في محافظة سلفيت خلال اسبوع فقط.

أريحا

وفي أريحا، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسكنا وأسوارا في قرية الديوك، شمال غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت مسكنا من الخشب تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وتقطنه عائلة من محافظة بيت لحم، في منطقة أسطيح في قرية الديوك التحتا، إضافة إلى أسوار.

وأخطرت قوات الاحتلال أصحاب عشرات المنازل في هذه المنطقة بهدمها، بحجة البناء من دون ترخيص.

وفي جنين، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث دفيئات زراعية في قرية الجلمة، شمال شرق جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي رضوان شعبان بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة السهل في القرية، وهدمت ثلاث دفيئات زراعية على مساحة ثلاثة دونمات، تعود ملكيتها للشقيقين أمجد وهشام نادر أبو فرحة.

وأوضح أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت مالكي تلك الدفيئات بهدمها، وقدم الشقيقان أبو فرحة اعتراضا لدى محكمة الاحتلال بوساطة مركز قانوني، وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، إلا أن قوات الاحتلال هدمتها ولم تنتظر القرار النهائي.

وأشار إلى أن الدفيئات الثلاث مزروعة بمحصول الخيار، وأن الشقيقين أبو فرحة تكبدا خسائر كبيرة جراء عملية الهدم، مشيرا إلى أن تكلفة كل دفيئة تتراوح ما بين 40-50 ألف شيقل.

وأعرب شعبان عن تخوفه من أن يكون هدم الدفيئات الثلاث مقدمة لهدم 150 أخرى كانت سلطات الاحتلال أخطرت أصحابها بوقف العمل فيها العام الماضي.

وحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال أيلول / سبتمبر الماضي 100 عملية هدم في الضفة، وطاولت عمليات الهدم 116 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 قيد الإنشاء، و56 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: الخليل بهدم 68 منشأة فيها، ومحافظة القدس بهدم 21 منشأة، ورام الله بهدم 8 منشآت فيها.