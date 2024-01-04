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تشييع حاشد للشهيد العاروري في بيروت

4 - يناير - 2024

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“القدس العربي”: شاركت جماهير حاشدة، الخميس، في تشييع جثمان نائب رئيس مكتب حماس الشهيد صالح العاروري، الذي اغتيل في بيروت بصواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، إلى “مقبرة الشهداء” المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.


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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 4, 2024 الساعة 4:42 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب يا شهداء فلسطين الميامين المباركين الذين وهبتم أرواحكم ودماءكم الزكية لتحرير الأقصى المبارك من قبضة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصركم وهازم عدوكم وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀🐒

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