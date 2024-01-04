تشييع حاشد للشهيد العاروري في بيروت

“القدس العربي”: شاركت جماهير حاشدة، الخميس، في تشييع جثمان نائب رئيس مكتب حماس الشهيد صالح العاروري، الذي اغتيل في بيروت بصواريخ موجّهة أطلقتها طائرة حربية إسرائيلية الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من مسجد الإمام عليّ في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، إلى “مقبرة الشهداء” المجاورة لمخيّم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين.



